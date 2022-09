Der letzte Gottesdienst in Ahrbrück: "Würdevoll und traurig"

per Mail teilen

Mit einem letzten Gottesdienst endete die Geschichte der St. Andreas-Kirche in Ahrbrück. Nach der Entweihung am Freitag ist sie ab sofort nur noch ein profanes Gebäude. Eine Renovierung der Kirche hatte das Bistum aufgrund der großen Flutschäden ausgeschlossen. Ein Verein will sich jetzt dafür einsetzen, dass zumindest das Gebäude erhalten bleibt.