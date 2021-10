Depressionen sind in der Bevölkerung weit verbreitet. Fast jeder fünfte erkrankt irgendwann im Leben mindestens einmal an einer Depression, das zeigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes. An der Mainzer Uniklinik wird eine Therapie mit Elektroschocks getestet. Dabei wird ein epileptischer Anfall gezielt ausgelöst, um die Konzentration von Hormonen und Botenstoffen im Gehirn zu verändern. Die ersten Therapieversuche sind erfolgversprechend. mehr...