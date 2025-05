Was ist in der vergangenen Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:08 Uhr 💒Abriss von Kirche in Ahrbrück hat begonnen In Ahrbrück ist der umstrittene Abriss der St. Andreas-Kirche in Ahrbrück gestartet. Hinter einer Absperrung reist die Greifzange eines Baggers seit 8 Uhr die Kirche nieder. Bauarbeiter spritzen Wasser auf das Gebäude, um die Staubbildung zu verringern. Die katholische Kirche und das Pfarrhaus waren bei der Flut schwer beschädigt worden. Trotzdem hatte eine Bürgerinitiative versucht, den Abriss der Kirche zu verhindern. Ein Bagger beginnt mit dem Abriss der St. Andreas-Kirche in Ahrbrück. SWR Sendung am Fr. , 16.5.2025 8:54 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz - Regionalnachrichten

9:02 Uhr 🚂Update Mainzer Hauptbahnhof Achtung, Update in Sachen Mainzer Hauptbahnhof: De Störung an einer Oberleitung ist behoben. Auf Fahrten zum und vom Mainzer Hauptbahnhof kann es trotzdem noch zu Verspätungen und Zugausfällen kommen. Einige Regionalbahnen mussten während der Reparatur vorzeitig zu ihrem Startbahnhof zurückfahren. Sendung am Fr. , 16.5.2025 8:52 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz - Regionalnachrichten

8:58 Uhr 🛟25 Leben gerettet im vergangenen Jahr - DLRG-Bilanz Bei den steigenden Temperaturen zieht es immer mehr Menschen zur Abkühlung ans Wasser. Das bedeutet auch mehr Arbeit für die Rettungsschwimmer im Land - und die Arbeit der fast 1.500 Freiwilligen ist wichtig, wie die Bilanz der DLRG zeigt: 25 Menschen wurde im vergangenen Jahr das Leben gerettet. Für 15 kam leider jede Hilfe zu spät - sie kamen 2024 bei Badeunfällen ums Leben. Um solche Fälle zu vermeiden, gilt auch: Schwimmen im Rhein - das sollte man tunlichst bleiben lassen! Sendung am Do. , 15.5.2025 13:00 Uhr, Der Nachmittag, SWR1 Rheinland-Pfalz

8:51 Uhr 📷Ausstellung „Laut(r)er Leute“ in Kaiserslautern Das ist doch mal eine ausgesprochen nette und konstruktive Idee: „Laut(r)er Leute“ - so heißt eine Ausstellung mit Fotos, die ab heute 18 Uhr in Kaiserslautern zu sehen ist. Gemacht haben die Fotos die Mitglieder einer AG der Uni Kaiserslautern. Sie zeigen Menschen, die nach Meinung der Foto AG dafür sorgen, dass Kaiserslautern funktioniert. Zu sehen sind zum Beispiel Portraits einer Postbotin, einer Blumenhändlerin oder eines Möbelverkäufers. Die Ausstellung im Frisörsalon Christine Wolf in Kaiserslautern läuft bis zum 12. Juni. Sendung am Fr. , 16.5.2025 8:48 Uhr, SWR4 RP Studio Kaiserslautern - Regionalnachrichten

8:25 Uhr 🌍Der Blick über die Landesgrenze Heute treffen sich die Verteidigungsminister aus Italien, Frankreich, Großbritannien, Polen und Deutschland in Rom. Aus Berlin nimmt Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) teil. Bei dem Treffen geht es um Russlands Krieg gegen die Ukraine und Europas Antworten darauf. Zum Abschluss der Sitzungswoche im Bundestag stellen heute noch vier Ministerinnen und Minister ihr Regierungsprogramm für die kommenden vier Jahre vor. Darunter ist die neue Justizministerin Stefanie Hubig (SPD) aus Rheinland-Pfalz. Alles auf Anfang heißt es heute beim Bundesparteitag der FDP in Berlin. Nach dem Debakel bei der Bundestagswahl wählt die Partei eine neue Parteiführung.

8:07 Uhr 🚨79-jährige Falschfahrerin auf der A650 Und nochmal Stichwort Verkehr: In der vergangenen Nacht ist eine 79-jährige Autofahrerin auf der A650 als Falschfahrerin unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau um kurz vor 1 Uhr vermutlich bei Friedelsheim (Kreis Bad Dürkheim) auf die falsche Seite der Autobahn aufgefahren und ist dann die komplette A650 bis nach Ludwigshafen auf der falschen Seite durchgefahren. Auf einer Brücke ist die Seniorin nach Polizeiangaben dann mit ihrem Auto in eine Baustellenabsperrung gekracht. Mehr Infos gibt es hier: Ludwigshafen Stoppen konnte sie offenbar nur eine Baustelle Falschfahrerin auf A650 unterwegs - 20 Kilometer von Bad Dürkheim nach Ludwigshafen Eine Seniorin war als Geisterfahrerin auf der A650 unterwegs. In falscher Fahrtrichtung fuhr sie rund 20 Kilometer lang von Bad Dürkheim bis Ludwigshafen. 6:57 Uhr Morgengedanken SWR4 Rheinland-Pfalz Sendung am Fr. , 16.5.2025 9:07 Uhr, SWR4 RP Studio Ludwigshafen - Regionalnachrichten

7:57 Uhr 🚅Ausfälle am Hbf Mainz Achtung, Achtung! Kleine Verkehrsmeldung zwischendurch: Am Mainzer Hauptbahnhof kommt es zurzeit zu zahlreichen Verspätungen und Zugausfällen. Grund ist nach Angaben der Bahn ein Oberleitungsschaden. Dieser werde gerade repariert.

7:02 Uhr 💒St.-Andreas-Kirche Ahrbrück wird abgerissen In gut einer Stunde startet in Ahrbrück eine sehr bewegende Aktion: Um 8 Uhr beginnt der Abriss der St. Andreas-Kirche. Die katholische Kirche und das Pfarrhaus waren bei der Flut schwer beschädigt worden. Martin Gärtner aus unserem Studio Koblenz mit den Einzelheiten: Audio herunterladen (639 kB | MP3)

6:46 Uhr 🚨Unfall, Sperrung und drei Verletzte auf der A63 Drei Menschen sind gestern Abend bei einem Autounfall auf der A63 bei Göllheim im Donnersbergkreis verletzt worden. Die Autobahn in Richtung Mainz war bis in die Nacht gesperrt. Nach Angaben der Polizei wollte offenbar ein Autofahrer von der rechten Spur auf die linke wechseln und ist dabei mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen. Das erste Auto wurde dadurch gegen die Mauer einer Brücke geschleudert. Der Fahrer und sein Beifahrer wurden leicht verletzt, der Fahrer des anderen Autos schwer. Mehr Infos aus unserem Studio Kaiserslautern: Göllheim Polizei hofft auf Hinweise Drei Menschen verletzt: A63 bei Göllheim nach Unfall stundenlang gesperrt Bis in die Nacht hinein war die A63 bei Göllheim in Richtung Mainz gesperrt. Bei einem Unfall wurden drei Menschen verletzt. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

6:33 Uhr 🏀Gladiators starten erfolgreich Eine erste Meldung vom Sport: Die Basketballer der Gladiators Trier haben das erste Spiel der Playoff-Halbfinalserie gewonnen. In der Arena Trier besiegten die Gladiators gestern Abend Phoenix Hagen mit 87:74. Am Samstag geht es dann direkt weiter mit dem zweiten Spiel auswärts in Hagen. Um ins Finale einzuziehen und sich den Aufstieg in die Basketball-Bundesliga zu sichern, müssen die Gladiators drei der maximal fünf Spiele gewinnen.

6:26 Uhr 📅History: Der 16. Mai im Jahr ... 2020 - In Paris wird Félicien Kabuga als mutmaßlicher Drahtzieher und Finanzier des Völkermords in Ruanda 1994 festgenommen. Der 84-Jährige war mehr als 25 Jahre auf der Flucht und lebte in Frankreich unter falscher Identität. 1990 - Bund und Länder einigen sich auf die Schaffung des "Fonds Deutsche Einheit". Der Fonds hat zum Start ein Gesamtvolumen von 115 Milliarden DM und dient zur Finanzierung der aus der Vereinigung Deutschlands entstehenden Kosten. 1975 - Als erste Frau erreicht die Japanerin Junko Tabei den Gipfel des Mount Everest. 1960 - Der US-amerikanische Physiker Theodore Maiman erzeugt in den kalifornischen Hughes Research Laboratorien erstmals einen Laserstrahl. 1810 - Johann Wolfgang von Goethes naturwissenschaftliches Hauptwerk "Zur Farbenlehre" erscheint in Tübingen.

6:11 Uhr 🛣️Die Lage auf den Straßen in RLP Bevor ihr euch ein letztes mal für diese Woche auf den Weg zur Arbeit oder in die Schule macht, schaut doch mal schnell noch hier vorbei. Es kann sich auszahlen 😉: Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:04 Uhr ☀️Das Wetter am Freitag: Alles wie gehabt Auch wenn sich die Überschrift ja etwas langweilig liest - wirklich traurig über den Inhalt ist aber bestimmt keiner von uns. Verspricht uns SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert in ihrer Vorhersage doch weiter sonnige Tage. Heute wird es dazu passend örtlich bis zu 21 Grad warm. Video herunterladen (26,1 MB | MP4)

6:02 Uhr ☝️Das wird heute wichtig im Land Der Umweltausschuss des Landtags kommt heute zu einer Sondersitzung zusammen. Grund ist das neue Jagdgesetz, das gestern erstmals im Landtag verhandelt wurde. Die Sondersitzung war kurzfristig angesetzt worden. Noch ist unklar, ob weitere Fachleute angehört werden. Die Landesregierung will den Entwurf in den kommenden Monaten weiter beraten lassen. Der ADAC Mittelrhein und das ADAC Fahrsicherheitszentrum Nürburgring laden erstmalig zum ADAC Safety Day ein. Pkw, Motorrad, Fahrrad oder Wohnmobil - die Veranstaltung richtet sich an alle Verkehrsteilnehmenden und bietet ein Programm rund um Fahrsicherheit, Fahrzeugtechnik und Diebstahlschutz. Los geht’s um 12 Uhr. Der ADAC rechnet mit bis zu 1.000 Besuchern. In Ahrbrück beginnt um 8 Uhr der Baggerabbruch der katholischen Kirche, die bei der Flutkatastrophe schwer beschädigt wurde. Das Kirchengebäude der St. Andreas Kirche wird abgerissen, weil der Wiederaufbau als zu teuer befunden wurde. In Ahrbrück versuchte eine Bürgerinitiative eine Zeit lang, das Gebäude zu retten. Doch die Entscheidung des Bistums Trier für den Abriss ließ sich nicht mehr verhindern.