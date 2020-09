Seit dem 27. Mai dürfen Kinos in Rheinland-Pfalz wieder öffnen. Verschobene Filmstarts und Abstandsregeln, die auch im Kinosaal gelten, haben es den Betreibern jedoch von Anfang an nicht leicht gemacht. Ohne Förderung vom Land könnte es besonders für die kleinen Kinos auf Dauer schwer werden, zu überleben.

"Corona und Sommerferien, das war ein ganz giftiger Mix", erklärt Eduard Zeiler, Betreiber der Mainzer Programmkinos Capitol und Palatin. Normalerweise haben seine beiden Kinos über den Sommer geschlossen. "Sommerloch". Nach der wochenlangen Corona-Schließung habe man sich in diesem Jahr jedoch entschieden, keine Sommerpause einzulegen, und stattdessen mitten im Sommer wieder zu eröffnen - zumindest das Capitol.

Im Palatin seien die Säle zu klein, sodass das der Mindestabstand von 1,50 Meter nicht eingehalten werden könne. "Deswegen ist das Palatin immer noch geschlossen. Wir warten und hoffen, dass die Abstandsregeln im Saal reduziert werden, damit wir auch dort wieder Kinobesucher empfangen können", berichtet Zeiler.

Aber auch im Capitol können momentan nur rund 25 Prozent der vorhandenen Plätze belegt werden - "könnten" besser gesagt. Ausgelastet ist das Kino nämlich trotzdem oft nicht. "Einige Leute bleiben aus, weil sie Angst haben. Natürlich verlieren auch wir Zuschauer", so Zeiler.

Kulturauftrag des Kinos soll nicht verloren gehen

"25 bis 30 Prozent, mehr Gäste dürfen momentan nicht rein. Das geht ja leider allen Kinos in Rheinland-Pfalz so", sagt auch Ralf Holl. Er betreibt das Kino-Center Nastätten (Rhein-Lahn-Kreis) und sitzt im Hauptausschuss des Hauptverbandes Deutscher Filmtheater. Aufgrund des Mindestabstands müsse man zwischen den Gruppen jeweils eine komplette Reihe nach vorne und hinten freilassen, zur Seite jeweils zwei Plätze, erklärt er.

Vor kurzem sei "Tenet" in die Kinos gekommen. "Weil die Nachfrage nach dem Film so groß war, haben wir ihn in Nastätten gleich in zwei Sälen angeboten. Sowas führt auf Dauer aber gerade in kleineren Kinos zu dem Problem, dass Monokulturen entstehen. Wenn jetzt im November zum Beispiel wirklich der neue Bond-Film an den Start gehen sollte, würde das dann wahrscheinlich drei Wochen nur "Bond, Bond, Bond" in jedem Saal heißen - damit alle Besucher, die wollen, den Film sehen können. Damit wird man dem Kulturauftrag des Kinos aber nicht gerecht", erklärt Holl.

Der Film "Tenet" Tenet ist ein Science-Fiction-Action-Spionage-Film des britisch-US-amerikanischen Regisseurs Christopher Nolan, der am 26. August 2020 in die deutschsprachigen Kinos kam. Der Start des Films wurde wegen der Corona-Krise mehrmals verschoben. Die Handlung dreht sich um einen Agenten, der die Aufgabe bekommt, den dritten Weltkrieg zu verhindern.

Viele Starts wegen niedriger Besucherzahlen verschoben

Ob der neue James Bond wirklich am 12. November an den Start geht? "Mal abwarten", sagt Holl. "Das ist wie ein kleiner Teufelskreis." Weil die Kinos nur so wenige Besucher in die Säle lassen dürften, würden Produzenten und Verleiher ihre "starken Filme" nicht auf den Markt bringen oder deren Starts verschieben. Die Filme würden jedoch dringend gebraucht, um wieder mehr Leute in die Kinos zu locken.

Idealerweise sollte man das Konzept aus Nordrhein-Westfalen übernehmen, findet Holl. Dort müssen die Kinobetreiber die Gäste platzgenau erfassen - mit Nummer und Name. Dafür entfalle die Maskenpflicht bis zum Sitzplatz sowie der Mindestabstand. Das wiederum ermögliche eine hohe Auslastung der Säle. "Die Regeln dort gelten seit Juli - nicht ein Infektionsfall wurde seitdem bekannt. Und die Besucherzahlen in NRW sind deutschlandweit am besten", sagt er.

Die Angst vor dem Kinosterben

Durch seine Arbeit im Hauptverband Deutsche Filmtheater kennt sich Holl in der gesamten Branche gut aus. "Was den Kinos in Rheinland-Pfalz außerdem fehlt, ist Förderung vom Land", erklärt er. Es gebe 68 Kinos in Rheinland-Pfalz, 18 davon seien "Programmkinos". "Die haben eine halbe Millionen Euro Fördergeld bekommen." Zehn bis zwölf weitere Kinos gehörten größeren Betreibern.

"Wenn den kleinen Kinos nicht geholfen wird, werden in den nächsten Jahren 10 bis 15 Kinos in Rheinland-Pfalz wegbrechen. Ralf Holl, Hauptausschuss des Hauptverbandes Deutscher Filmtheater

Die restlichen rund 40 Kinos lägen auf dem Land, berichtet er. "Wenn da nichts gemacht wird, wenn den kleinen Kinos nicht geholfen wird, werden in den nächsten Jahren 10 bis 15 Kinos in Rheinland-Pfalz wegbrechen." Er erwarte nicht, dass das Land - wie Bayern - den Kinos 26 Millionen Euro Pandemiehilfe zur Verfügung stelle. "Aber es muss etwas getan werden, damit die Kinos nicht auf der Fläche einbrechen."