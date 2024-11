Es waren Millionen Kinder, die in den 1950ern bis in die 1980er-Jahre zur Kur geschickt wurden. Doch statt Erholung erfuhren viele in den Heimen Demütigung und Misshandlung. So wie Jürgen Wittkopp aus Wuppertal, der 1963 als Zehnjähriger für sechs Wochen in das Bad Kreuznacher Viktoriastift verschickt wurde, angeblich weil er zu dick war. Die Erinnerungen daran lassen ihn bis heute nicht los.