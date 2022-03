Kinderschutzpreis des Landes für Reiner Meutsch

Reiner Meutsch bekommt heute in Mainz den Kinderschutzpreis des Landes Rheinland-Pfalz verliehen. Der Westerwälder baut mit seiner Stiftung Fly & Help seit elf Jahren Schulen für Kinder in Entwicklungsländern. Rund 560 Schulen in 52 Ländern sind bereits entstanden. Und viele weitere sollen noch folgen. Das Ziel der Stiftung: Jedes Jahr mindestens 50 neue Schulen zu bauen. SWR1 Rheinland-Pfalz-Reporter Christoph Bröder hat Reiner Meutsch in seiner Heimat im Westerwald getroffen und mit ihm über die Stiftung und über seine persönliche Motivation gesprochen.