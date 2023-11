Schulen in RLP: Kinderschutzkonzepte sollen Pflicht werden

per Mail teilen

Alle Schulen in Rheinland-Pfalz sollen künftig Konzepte entwickeln müssen, um Kinder vor sexueller Gewalt und Missbrauch zu schützen. Das sieht ein fraktionsübergreifender Antrag vor, den der Landtag heute beraten will.

Der Entführungs- und Missbrauchsfall von Edenkoben führte dazu, dass sich die Ampelfraktionen von SPD, Grünen und FDP sowie CDU und Freie Wähler dem Thema gemeinsam gewidmet haben. Schutzkonzepte an rheinland-pfälzischen Schulen sind bisher freiwillig. Bis Ende nächsten Jahres soll es eine gesetzliche Regelung geben, die solche Konzepte für alle öffentlichen als auch privaten Schulen im Land verpflichtend vorsieht, heißt es in dem Antrag: "Mithilfe von Schutzkonzepten gegen Gewalt und sexuellen Missbrauch soll das Risiko jeglicher Gewaltausübung für Kinder und Jugendliche in der Schule reduziert werden."

Schutzkonzepte sollen spätestens im Schuljahr 2028/2029 vorliegen

Für die Entwicklung der jeweiligen Konzepte zum Schutz von Kindern sollen die Schulen ausreichend Zeit bekommen. Innerhalb von fünf Jahren müssen sie vorliegen, spätestens im Schuljahr 2028/2029. Die gesamte Schulgemeinschaft soll daran mitwirken, wenn die jeweiligen Schutzkonzepte erarbeitet werden, so die Fraktionen in ihrem Antrag: "Um effektive Schutzkonzepte zu verankern und diese vor Ort täglich sowie wirkungsvoll mit Leben zu füllen, müssen Lehrkräfte, Schülerschaft, Eltern, Fachkräfte der Schulsozialarbeit sowie das schulische Personal mitgenommen werden."

Dabei sei zu berücksichtigen, dass jede Schulgemeinschaft anders sei. Die Vielfalt, die jeweiligen Bedürfnisse und Nöte müssten sich daher im Konzept der einzelnen Schule widerspiegeln. Eine Vorgabe ist zudem, dass auch Missbrauch und Gewalt im digitalen Raum in den Schutzkonzepten bedacht werden müssen.

Jede Schule soll Ansprechperson zum Thema Gewalt und Missbrauch haben

Neben dem Konzept soll künftig auch jede Schule eine entsprechend fortgebildete Lehrkraft als Ansprechperson für das Thema Gewalt und sexueller Missbrauch haben. Lehrkräfte sollen deshalb auch mehr Möglichkeiten bekommen, sich auf diesem Gebiet fortzubilden. Auch bei der Lehramtsausbildung soll der Schutz von Kindern und Jugendlichen eine größere Rolle spielen.

Die fünf Landtagsfraktionen zeigten sich froh darüber, dass sie sich auf einen gemeinsamen Antrag verständig haben. Bei der Umsetzung würden die Schulen vom Land unterstützt, so Carl-Bernhard von Heusinger, Parlamentarischer Geschäftsführer der Grünen. "Für uns ist das ein großer Erfolg", sagte Martin Brandl, der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU. Die CDU-Fraktion habe den Kinderschutz schon lange auf der Agenda.