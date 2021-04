per Mail teilen

Immer wieder ist davon die Rede, dass Eltern in Rheinland-Pfalz entlastet werden müssten und Kitas deswegen wieder öffnen sollten. Doch wird dabei ein wichtiger Punkt ausgelassen: Es geht auch um die Bildung und Förderung der Jüngsten.

Das Bildungs- und Erziehungsangebot dürfe in der Corona-Krise nicht auf der Strecke bleiben, fordert Armin Schneider, Direktor des Instituts für Bildung, Erziehung und Betreuung in der Kindheit (IBEB) in Rheinland-Pfalz, im SWR. Er habe den Eindruck, dass wirtschaftliche Interessen bei der Debatte um die Kita-Öffnung im Vordergrund stünden. Dabei sei der Infektionsschutz und der Kontakt zu Gleichaltrigen bei der Diskussion ebenso zu berücksichtigen.

Während Schulen stufenweise mit Präsenzunterricht starten, sitzen Kita-Kinder weiterhin daheim. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/Marcel Kusch/dpa

Der IBEB-Direktor warnt, Entscheidungsträger müssten besonders in der Corona-Krise auf die Umsetzung der Kinderrechte auf Gesundheit, Beteiligung sowie Schutz vor Gefahren achten. "Es darf nicht sein, dass in dieser gesellschaftlichen Krise die Kindertageseinrichtungen zugunsten wirtschaftlicher Interessen zu Betreuungsanstalten degradiert werden." Laut rheinland-pfälzischem Kita-Gesetz hat jedes Kind das Recht auf Förderung. Dieser Förderauftrag breche durch die Schließungen des Kita-Regel-Betriebes seit mehreren Wochen weg.

Die Jugend- und Familienministerkonferenz der Länder und das Bundesfamilienministerium empfehlen den Bundesländern und Kommunen einen behutsamen Wiedereinstieg in die Kindertagesbetreuung in vier Phasen. Darauf einigten sie sich am Dienstag. Ein konkretes Datum nannten sie allerdings nicht.

Kinderrechte stehen auf dem Spiel

Das sieht auch der Landeselternausschuss der Kitas (LEA) in Rheinland-Pfalz so: "Es geht jetzt gar nicht nur um die Familien, die nach vielen Wochen Doppelbelastung inzwischen auf dem Zahnfleisch gehen. Inzwischen stehen auch wichtige Kinderrechte auf dem Spiel, zum Beispiel das Recht auf Bildung", sagte der LEA-Vorsitzender Andreas Winheller. "Kitas sind Bildungseinrichtungen. Viele Kinder werden massiv geschädigt, wenn ihnen die Förderung und der Austausch mit anderen Kindern über lange Zeit vorenthalten wird."

Der LEA erwarte von der Politik ein Angebot für alle Kita-Kinder noch im Laufe des Monats Mai. Es sei wichtig, den Familien und insbesondere den Kindern eine klare Perspektive zu geben.

Kindern Kita-Erlebnis zurückgeben

IBEB-Direktor Schneider spricht sich dafür aus, dass die Einrichtungen vor Ort entscheiden, welche Kinder schneller wieder zurückkommen sollten, weil sie beispielsweise Einzelkinder seien oder einen besonderen pädagogischen Bedarf hätten. Er begrüße deshalb die überarbeitete Regelung zur Notbetreuung. Es bringe nichts, alle Interessen für ganz Rheinland-Pfalz über einen Kamm zu scheren. "Es hängt unter anderem vom Sozialraum ab, was sinnvoll ist", sagte Schneider.

Wer darf in die Kita-Notbetreuung? Rheinland-Pfalz bietet seit Beginn der Kita-Schließungen eine Notbetreuung für alle Eltern, die eine Betreuung nicht sicherstellen können (Härtefallregel). "Die Notbetreuung richtet sich vor allem an Berufsgruppen, deren Tätigkeiten zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung des Staates und der Grundversorgung der Bevölkerung notwendig sind, und zwar derzeit unabhängig davon, ob ein oder beide Elternteile diesen Berufsgruppen angehören. Zu diesen Gruppen zählen zum Beispiel Angehörige von Gesundheits- und Pflegeberufen, Polizei, Rettungsdienste, Justiz und Justizvollzugsanstalten, Feuerwehr, Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher, Angestellte von Energie- und Wasserversorgung und auch berufstätige Alleinerziehende und andere Sorgeberechtigte, die auf eine Betreuung angewiesen sind und keinerlei andere Betreuungslösung finden (Härtefälle). Dieser Katalog ist nicht abschließend. Für die Versorgung der Bevölkerung wichtig können auch andere Berufsgruppen, wie beispielsweise Angestellte im Lebensmittelhandel, sein. Ein Nachweis des Arbeitgebers oder sonstiger Stellen ist nicht erforderlich, solange von den jeweiligen Sorgeberechtigten glaubhaft versichert wird, dass ein Notbetreuungsbedarf besteht." Gleichzeitig mit der Verkündung der stufenweisen Schulöffnungen hat das Land Rheinland-Pfalz auch entschieden, die Notbetreuung auszuweiten. Mit Schreiben vom 17.4.2020 hat das zuständige Landesamt den Trägern mitgeteilt: "[.]Mit zunehmender Lockerung der Restriktionen in den verschiedenen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens ist jedoch damit zu rechnen und auch gewollt, dass auch die Nachfrage an Notbetreuungsplätzen steigt. Insbesondere ist die Inanspruchnahme weiterhin nicht vom Beruf eines oder beider Elternteile abhängig und es sollen künftig auch Kinder mit besonderem Unterstützungsbedarf, etwa wegen besonderer familiärer oder anderer Gegebenheiten, verstärkt Zugang zur Notbetreuung erhalten. Ich bitte Sie daher, die erforderlichen Vorbereitungen vor Ort zu treffen, damit Sie einer erweiterten Inanspruchnahme der Notbetreuung sobald wie möglich, spätestens ab 04.05.2020, entsprechen können. Da weiterhin gilt, dass die Anzahl der Sozialkontakte zwischen Menschen so gering wie irgend möglich zu halten ist, um die Verbreitung des Virus zu verlangsamen, soll bei der Notbetreuung wie bisher auch eine Gruppengröße von max. 10 Kindern nicht überschritten werden."

Für Schneider vom IBEB und Winheller vom LEA ist klar, dass ein Normalbetrieb aus Gründen des Gesundheitsschutzes noch lange nicht denkbar sei. Wichtig sei aber, neben einem funktionierenden Notdienst allen Kindern wenigstens teilweise das Kita-Erlebnis zurückzugeben, so Winheller. Sozialer Austausch und die Förderung müssten immer wieder die häusliche Isolation auflockern.

Dem Bildungsexperten Schneider ist es wichtig, die Kinder mit in die Entscheidungen einzubeziehen. "Sie haben ein Bewusstsein für die Situation." Daher sollte das Recht auf Bildung ebenso berücksichtigt werden, wie die Kinderrechte Gesundheit, Beteiligung und Fürsorge.