per Mail teilen

Die Initiative Kinderlachen-Eifel e.V. sucht Betreuerinnen und Betreuer für eine kostenlose Ferienfreizeit für vom Hochwasser betroffene Kinder aus der Eifel. Wie die Initiative mitteilt, startet die Freizeit in einem Camp in Oberfranken bereits an diesem Sonntag. Organisiert wurde die Hilfsaktion spontan von einem Koch aus Nürnberg. Da Kinderlachen Eifel zur Zeit vier eigene Programme hat, fehlen Betreuer. Wer interessiert ist, kann sich bei Kinderlachen-Eifel melden.