Dreyer: Anmeldung für Kinderimpfung ab Mittwoch möglich

Die rheinland-pfälzische Landesregierung plant, noch in diesem Jahr Kindern ab fünf Jahren eine Impfung gegen das Coronavirus zu ermöglichen. Ab Mittwoch können Kinder im Impfportal angemeldet werden.

"Die Erleichterung bei den Eltern wird spürbar sein. Deshalb wollen wir ihnen unmittelbar eine Registrierungsmöglichkeit schaffen", teilte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Dienstag mit. Gemeinsam mit den Kinderärzten und den Kommunen im Land würden Pläne erarbeitet, um noch vor dem Jahreswechsel in den Impfzentren mit besonderen Familienimpftagen die Kampagne weiter voranzubringen.

Niedergelassene Ärzte beteiligen sich

Auch viele niedergelassene Ärzte und Kinderärzte würden sich aktiv am Impfgeschehen der über Fünfjährigen beteiligen. Für einen Termin bei der niedergelassenen Ärzteschaft können sich Eltern den Angaben zufolge an die Arztpraxen wenden. Diejenigen, die ihr Kind in einem Impfzentrum impfen lassen wollen, können sich ab Mittwoch, 1. Dezember, über das landesweite Portal www.impftermin.rlp.de registrieren.

Biontech zieht Impfstofflieferungen vor

Mit der Lieferung des Kinder-Impfstoffs nach Deutschland wird laut Staatskanzlei in der Woche vor Weihnachten gerechnet. Dann könnte noch in diesem Jahr damit begonnen werden, Kinder ab fünf Jahren gegen das Coronavirus zu impfen. Der Mainzer Impfstoffhersteller Biontech und sein US-Partner Pfizer kündigten schon an, ihren Corona-Impfstoff für Kinder eine Woche früher als geplant in der EU auszuliefern. Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Wir konnten erreichen, dass der Impfstoff für die fünf- bis elfjährigen Kinder eine Woche früher ausgeliefert wird." Die Auslieferung für diese Altersgruppe an die beteiligten EU-Mitgliedsstaaten soll damit schon am 13. Dezember und nicht - wie ursprünglich geplant - am 20. Dezember erfolgen. Deutschland soll laut Ministerium in einer ersten Lieferung 2,4 Millionen Dosen bekommen.

Noch keine Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO)

Die Ständige Impfkommission (STIKO) hat noch keine Empfehlung für die Corona-Impfung für Fünf- bis Elfjährige abgegeben. Die europäische Arzneimittelagentur EMA gab diese Woche aber ihre Empfehlung für die Zulassung des Impfstoff-Präparats von Biontech/Pfizer für Kinder - aber in niedrigerer Dosierung: Kleinere Kinder bekommen im Vergleich zur Altersgruppe ab zwölf Jahren nur ein Drittel der Dosis gespritzt, also 10 statt 30 Mikrogramm.