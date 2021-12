"Nach dem Regen kam die Sonne - Emma, die Ente, erlebt die Flut" heißt das Buch für die Kinder in Grundschulen und Kindergärten im Ahrtal und in der Eifel. Verfasst und illustriert hat das Buch eine Koblenzer Grundschullehrerin, die Verwandtschaft in der Eifel hat. Dank einer Spendenaktion konnte das Buch finanziert werden. 3.000 Exemplare werden an die Grundschulen und Kitas verteilt.