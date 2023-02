per Mail teilen

Die Überlebenden in der Erdbebenregion brauchen dringend Hilfe. Die kommt, von überall her - auch aus Rheinland- Pfalz. Am Samstag hat auch der Mainzer Arzt, Professor Gerhard Trabert, das Kinderarztmobil auf den Weg ins Erdbebengebiet geschickt. Marion Mühlenkamp hat ihn bei den Vorbereitungen begleitet.