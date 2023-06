In Traben-Trabach gibt es Streit um einen Anleger, Bier-Woche in Kirchheimbolanden startet und eine Familie zieht für Schmerzensgeld vor den BGH. Das und mehr gab es im Newsticker.

9:50 Uhr Update zur dreitägigen Bier-Woche in Kirchheimbolanden Unter Umständen war ich die einzige, die sich heute gefragt hat, warum die Bier-Woche in Kirchheimbolanden nur drei Tage geht. Falls aber doch nicht, möchte ich noch das Schlaumeierwissen meines Kollegen weitergeben. Sebastian Stollhof schreibt zu meiner Frage: Die Bierwoche gibt es seit 1986. Damals wollte sich die Stadt um den damaligen Stadtbürgermeister Lothar Sießl gegen die Pläne der Europäischen Union zur Aufhebung des deutschen Reinheitsgebots auflehnen. Heute wird gerne darauf verwiesen, dass in Kirchheimbolanden und Bischheim bei Bindewald für rund 40 Prozent aller deutschen Brauereien die Braugerstenmalze hergestellt werden. Und er hatte sogar noch einen interessanten Fakt: Der ehemalige Stadtbürgermeister hat den Begriff "Bierkönig" (was es genau damit auf sich hat, steht im Artikel) schützen lassen. Damit hat die Stadt sogar schon Geld verdient - eventuell sogar noch immer.

Ausgebüxter Hund bringt Herrchen ins Gefängnis Hier noch eine Polizeimeldung zum Schmunzeln: Auf der B48 bei Annweiler entdeckten Menschen am Donnerstag einen freilaufenden Hund. Sie riefen sogleich die Bundespolizei Kaiserslautern, die - ganz im Sinne von Freund und Helfer - den Streuner einfing. Nachdem sie das Herrchen ausfindig gemacht hatten, wollten sie ihm den Hund sogar noch nach Hause bringen. Dabei stellten sie jedoch fest, dass gegen den Besitzer ein Haftbefehl besteht. Er hatte eine Geldstrafe wegen Urkundenfälschung nicht bezahlt. Auch jetzt konnte er die 3.000 Euro nicht bezahlen, sodass den Beamten und Beamtinnen nichts anderes übrig blieb, als ihn für 75 Tagen in die JVA Zweibrücken zu schicken. Sein Hund - in dem Fall nur bedingt der beste Freund des Menschen - bleibt so lange übrigens bei seiner Lebensgefährtin.

Auto soll heute aus der Ahr geborgen werden Mit diesem Eintrag habe ich noch gewartet, weil ich die ganze Zeit gehofft habe, ich bekomme während der Ticker-Zeit noch ein Foto. Da so langsam meine Hoffnung schwindet, gibt es jetzt die trockene Meldung und wir reichen das Foto in einem eigenen Artikel später nach. Heute soll ein Auto geborgen werden, das am Mittwoch in der Ahr bei Bad Neuenahr-Ahrweiler gefunden worden war. Dabei handelt es sich möglicherweise um ein Fahrzeug, das bei der Flutkatastrophe im Sommer 2021 weggespült worden war. Das Auto sei entdeckt worden, weil der Wasserstand der Ahr derzeit niedrig sei, so die Polizei. Nach Rücksprache mit der Feuerwehr und dem Ordnungsamt soll das Auto heute aus dem Fluss gezogen werden.

9:08 Uhr Was war los am 9. Juni? Noch eine Stunde Ticker-Zeit und weil die Nachrichten gerade wohl alle frühstücken, haben wir etwas Zeit in die Vergangenheit zu blicken. Wir reisen zurück und schauen uns an, was am 9. Juni in der Vergangenheit so alles los war. Besondere Geburtstagsgrüße gehen nach Hamburg! 9. Juni 1815: Der Wiener Kongress, auf dem Europa nach der Niederlage Napoleons politisch neu geordnet worden ist, endet. 9. Juni 1884: Der deutsche Kaiser Wilhelm I. legt den Grundstein für das Berliner Reichstagsgebäude. 9. Juni 1928: Dem Piloten Charles Kingsford Smith gelingt der erste Trans-Pazifik-Flug - von Oakland in den USA nach Brisbane in Australien. 9. Juni 1934: Donald Duck hat seinen ersten Auftritt in einem Zeichentrickfilm. 9. Juni 1950: Die ARD wird gegründet. 9. Juni 1972: Der Deutsche Bundestag beschließt die Absenkung des Wahlalters auf 18 Jahre. 9. Juni 2006: Mit dem torreichsten Eröffnungsspiel in der Geschichte der Fußball-WM, einem 4:2 zwischen Deutschland und Costa Rica, beginnt in München die Fußball-WM 2006 in Deutschland.

Familie zieht für Schmerzensgeld für Sohn vor den Bundesgerichtshof Eine Mutter aus dem Rhein-Lahn-Kreis zieht im Streit um Schadenersatz für ihren schwerbehinderten Sohn vor den Bundesgerichtshof. Sie möchte erreichen, dass das Verfahren vom Oberlandesgericht Frankfurt neu aufgerollt werden muss. Es ist die letzte Chance für die Familie aus Mittelfischbach, Schmerzensgeld für den heute 12-jährigen Taylor zu bekommen. Er ist mehrfach schwerbehindert, nachdem er als Einjähriger im Limburger Krankenhaus fast erstickte. Im Juni vor zwei Jahren hatte ihm das Landgericht Limburg dafür ein Schmerzensgeld in Höhe von einer Million Euro zugesprochen. Es war das höchste Schmerzensgeld, das bisher ein Gericht in Deutschland festgelegt hatte. Das Oberlandesgericht Frankfurt jedoch kippte dieses Urteil nach einer Berufung der Klinik.

8:25 Uhr Koblenzerin bei Finale von Germanys Next Topmodel Am Donnerstag steht das Finale bei der ProSieben-Show Germanys Next Topmodel (GNTM) an. In der 18. Staffel der Model-Castingshow ist eine Koblenzerin unter den letzten Kandidatinnen. Wie die 22-jährige Vivien laut Mitteilung des Senders sagt, kocht sie gerne mit ihrer Mutter - am liebsten Gerichte aus der brasilianischen Heimat ihrer Mutter. Und zum Finaleinzug: "Ich möchte GNTM werden, weil ich zeigen möchte, dass die Modebranche im Wandel ist und dass Frauen, die an sich glauben und sich von nichts und niemandem unterkriegen lassen, alles schaffen können!"

Bier-Woche in Kirchheimbolanden startet Ich frage mich ja manchmal, was Menschen, die keinen Wein mögen, in Rheinland-Pfalz für Ausgehmöglichkeiten haben. An diesem Wochenende muss ich mir allerdings keine Gedanken machen, denn in Kirchheimbolanden findet die Bier-Woche statt. Neben diversen Bier-Variationen gibt es noch ein hübsches Rahmenprogramm, wie meine Kollegen und Kolleginnen aus dem Studio in Kaiserslautern herausgefunden haben. Warum das dreitägige Festival allerdings Woche genannt wird, konnte mir niemand beantworten. Kirchheimbolanden 70 Biere und 30 Brauereien sind dabei Drei Tage Fest: Bierwoche in Kirchheimbolanden In der Pfalz, in Kirchheimbolanden, findet an diesem Wochenende die Bierwoche statt. Mehr als 30 Biere können probiert werden.

7:44 Uhr Traben-Trabacher fürchten Ausbau eines Anlegers Unser Blick geht an die Mosel. Genauer gesagt nach Traben-Trabach. Dort hat eine Reederei einen Anleger gekauft und plant diesen auszubauen. So weit, so unspektakulär. Anwohner und Anwohnerinnen befürchten aber, dass dadurch regelmäßig große Flusskreuzfahrtschiffe anlegen und die Sicht auf die Mosel versperren. Deshalb haben sie eine Bürgerinitiative gegründet mit der sie gegen den Ausbau vorgehen wollen. Der Stadtbürgermeister hingegen sieht eine Chance in dem Ausbau. Neue Touristen und Touristinnen könnten dadurch nach Traben-Trabach kommen. Mein Kollege Sebastian Grauer hat sich die Argumente von beiden Seiten angehört. Wer es ihm gleichtun möchte, hier sein Radio-Beitrag dazu.

7:34 Uhr Wichtiges aus Deutschland und der Welt Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) beendet ihre sechstägige Lateinamerikareise mit einem Besuch in Panama. Am Vormittag (18 Uhr unserer Zeit) steht für die Grünen-Politikerin ein Gespräch mit Außenministerin Janaina Tewaney auf dem Programm. Später ist ein Besuch des Panama-Kanals geplant, der den Atlantik mit dem Pazifik verbindet. Der Evangelische Kirchentag in Nürnberg geht politisch weiter. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) wird zu einem Podiumsgespräch erwartet. Der Generalinspekteur der Bundeswehr, Carsten Breuer, spricht über die Frage "Welchen Frieden wollen wir?" Die Klage des Medienkonzerns Axel Springer gegen seinen früheren "Bild"-Chefredakteur Julian Reichelt beschäftigt das Berliner Arbeitsgericht. Nach Gerichtsangaben wirft das Unternehmen Reichelt Verstöße gegen Regelungen im Aufhebungsvertrag vor und verlangt deshalb die Zahlung einer Vertragsstrafe.

Rapper Apache 207 veröffentlicht Album über seinen Heimatstadtteil Gartenstadt Ich hatte es schon angekündigt, jetzt gibt es noch mehr Infos zum neuen Album von Apache 207. Der Ludwigshafener Rapper hat es seinem Stadtteil Gartenstadt gewidmet. Viel mehr über die Hintergründe weiß man nicht, denn der 25-Jährige gibt keine Interviews zu seiner neuen Veröffentlichung. Wir haben trotzdem ein bisschen etwas erfahren können. Und wer sich jetzt fragt, wer eigentlich dieser Apache 207 ist: Der Rapper hat mit seinem Hit "Roller" den Weihnachts-Evergreen "Last Christmas" von Wham von Platz eins der Hitparade gekickt.

Evangelischer Kirchentag mit vielen Besuchern aus RLP Gestern konnten die meisten von uns ausschlafen, weil wir einen katholischen Feiertag hatten. Aber auch Mitglieder der evangelischen Kirche kommen in diesen Tagen zusammen; beim evangelischen Kirchentag in Nürnberg und Fürth. Noch bis Sonntag kommen Gläubige zusammen, debattieren, singen, beten. Aber auch Spiel und Spaß sind Bestandteil des Kirchentages, wie mein Kollege Florens Herbst aus Nürnberg berichtet.

Eltern fordern Kinderarzt für die Vulkaneifel Welch belastende Vorstellung: Wenn in der Vulkaneifel Kinder krank sind, bedeutet das für viele Eltern der Beginn einer zeitraubenden Odyssee. Denn es fehlt an Kinderärzten. Nun geht auch noch der Dauner Kinderarzt in den Ruhestand, sodass die Versorgung noch schlechter wird. Was das bedeutet, hat die junge Mutter Stephanie Adams dem SWR erzählt. Sie musste mit ihrer zweijährigen Tochter kürzlich bis nach Zell an die Mosel fahren - eine Autofahrt von 50 Minuten. Damit sich etwas an der Situation ändert, hat sie eine Unterschriftenaktion gestartet. Diese sollen am Wochenende mit einem offenen Brief an die Landesregierung nach Mainz und die Bundesregierung nach Berlin geschickt werden. Stephanie Adams hat einen offenen Brief an Bundeskanzler Scholz und Gesundheitsminister Lauterbach geschrieben. Sie sammelt Unterschriften für eine Petition. Die Eltern fordern einen Kinderarzt in den Verbandsgemeinden Kaisersesch und Ulmen in der Eifel.

6:26 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Heute erscheint das neue Album des Rappers Apache aus Ludwigshafen. Es heißt "Gartenstadt" - benannt nach dem Stadtteil von Ludwigshafen, in dem der Musiker aufgewachsen ist. Für Autofans: Rund um Föhren bei Trier findet heute und morgen die "Rallye ADAC Mittelrhein" statt. Nach dem Erfolg im Vorjahr geht die deutsche Rallye-Elite auch in diesem Jahr in der Eifel-Mosel-Region an den Start. In Frankenthal geht das Strohhutfest weiter. Bis Sonntag werden bis zu 250.000 Besucher und Besucherinnen erwartet. Wenn ihr überlegt hinzugehen, wir haben alle Infos für euch hier zusammengetragen.

6:19 Uhr ☀️ So wird das Wetter in RLP Nach den vereinzelten Schauern und Gewittern gestern nimmt der Sommer heute wieder so richtig Fahrt auf. Schauer könnte es höchstens noch am frühen Morgen und am Nachmittag im Westerwald geben. Der Tag startet sonnig mit Temperaturen von 9 bis 14 Grad, am Nachmittag klettert das Thermometer auf 26 bis 31 Grad. Na dann, ab ins Freibad würde ich sagen! Aber natürlich erst, wenn der Ticker zu Ende ist. Video herunterladen (26,5 MB | MP4)

Streik im Einzelhandel: Leere Regale und lange Schlangen an den Kassen Wer am Feiertag den Kühlschrank leer gefuttert hat und vor dem Wochenende noch schnell Einkäufe erledigen oder am Brückentag shoppen möchte, könnte hier und da in Rheinland-Pfalz auf leere Regale stoßen: Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten von mehreren Geschäften im Land zum Streik aufgerufen.