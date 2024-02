Wenn Eltern abhängig von Alkohol oder Drogen sind, dann leiden auch die Kinder. Jedes sechste Kind in Deutschland hat Schätzungen zufolge suchtkranke Eltern. Am Sonntag startet eine Aktionswoche, in der Kinder aus solchen Familien im Mittelpunkt stehen. In einer Einrichtung in Landau können drogenabhängige Eltern zusammen mit ihren Kindern eine Therapie machen.