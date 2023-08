Kinder erleben in den Sommerferien spielerisch das Mittelalter

Historisch geht es in Trier irgendwie ja immer zu, aber jetzt in den Sommerferien ganz besonders: In der Mittelalterlichen Spielstadt können sich Kinder ins Jahr 1150 katapultieren. Sicher eines von vielen Ferienangeboten in Rheinland-Pfalz, aber ein außergewöhnliches. Die Kinder sind beschäftigt, sie sind unterhalten - und: sie lernen auch noch was. Etwa im Skriptorium, in der Buchbinderei oder beim Körbe flechten. Der Spaß kommt dabei aber keineswegs zu kurz.