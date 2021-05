Schon bald könnte ein Corona-Impfstoff für Kinder zugelassen werden. Während etwa in Hessen schon konkrete Planungen zur Impfung laufen, hält sich Rheinland-Pfalz noch zurück.

Wird der Impfstoff von Biontech/Pfizer bald für Kinder ab zwölf Jahren zugelassen? Für Ende des Monats wird eine Entscheidung der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) erwartet, zeitnah wird dann in Deutschland die Ständige Impfkommission (Stiko) ihre Empfehlung abgeben.

Spahn: Kinder-Impfungen im Sommer

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zeigt sich davon überzeugt, dass diese Hürde genommen wird. Er sei optimistisch, dass die Über-12-jährigen im Sommer geimpft werden könnten, sagte Spahn.

Hessen kündigt Impfaktion an

Einige Länder bereiten jetzt schon großangelegte Impfaktionen vor. Hessen hat bereits zugesichert, dass - vorbehaltlich der entsprechenden Zulassung des Impfstoffs - alle Schülerinnen und Schüler ab zwölf Jahren zwischen dem 28. Juni und dem 19. Juli ein Angebot für eine Erstimpfung bekommen. Einzige Voraussetzung: Sie haben sich vorher in einem Impfzentrum registrieren lassen.

Hoffungen an rheinland-pfälzischen Schulen

Auch in Rheinland-Pfalz warten viele darauf, dass nach einer Freigabe durch die Stiko Kinder und Jugendliche endlich geimpft werden. An der Maria-Ward-Schule in Mainz beispielsweise erhofft sich Schulleiterin Andrea Litzenburger dadurch ein Stück mehr Normalität. "Die Kinder müssen wieder in ihren normalen Alltag zurück, damit Schule wieder unter normalen Bedingungen läuft", so Litzenburger.

Gesundheitsminister Hoch wartet auf Stiko-Empfehlung

Das Land Rheinland-Pfalz hält sich allerdings bisher mit konkreten Versprechungen wie in Hessen zurück. Zwar sollen auch hier die Impfungen starten, sobald der Impfstoff für Kinder und Jugendliche freigegeben ist. Doch der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) gibt keinen konkreten Zeitplan vor, bis wann Kinder und Jugendliche ein Impfangebot erhalten sollen. "Einen Termin können wir natürlich erst ausgeben, wenn wir wissen, über welche Mengen wir reden", sagt Hoch. "Und das hängt von der Empfehlung der Stiko ab. Wenn die Stiko sagen würde, dass zum Beispiel nur Kinder mit Vorerkrankungen geimpft werden sollen, dann sind wir in einem anderen Mengengerüst, als wenn alle Kinder ein Impfangebot erhalten sollen."

Hoch: Rheinland-Pfalz ist gut vorbereitet

Insgesamt sieht Hoch das Land aber gut vorbereitet, sollte ein Corona-Impfstoff für Kinder zugelassen werden. Im Land sei ein zweigleisiges System geplant. Zum einen sollten die niedergelassenen Ärzte und die Kinderärzte die Impfungen vornehmen. Zum anderen solle es für impfwillige Kinder ein Angebot in den Impfzentren geben, so Hoch.

Unumstritten sind Corona-Impfungen von Kindern allerdings nicht. Stiko-Chef Thomas Mertens hat eine sehr genaue Prüfung der Daten zur Sicherheit, Verträglichkeit und Wirksamkeit der Impfung bei Kindern angekündigt.

Stiko-Mitglied Fred Zepp weist außerdem darauf hin, dass Kinder und Jugendliche nicht die Treiber der Pandemie sind. Professor Zepp, der bis Ende März die Kinder- und Jugendklinik in Mainz geleitet hat, geht darüber hinaus davon aus, dass der größte Teil der gesunden Kinder und Jugendlichen nur ein geringes Risiko hat, schwerwiegend an Covid-19 zu erkranken. "Eigentlich müssten wir sie gar nicht vor der Infektionskrankheit schützen. Und wir wissen im Augenblick noch nicht, ob die Impfung verhindert, dass sie eine Infektion bekommen, die sie dann weitergeben können", sagt Professor Zepp. Es sei deshalb wichtig, zu prüfen, ob Kinder und Jugendliche von einer Corona-Impfung wirklich profitierten und keine unnötigen Risiken eingingen.