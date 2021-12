Impfkampagne für Fünf- bis Elfjährige startet auch in Rheinland-Pfalz

Im Kampf gegen das Coronavirus sollen ab dieser Woche auch die Fünf- bis Elfjährigen geimpft werden. Das Land teilte mit, 30.000 Impfdosen stünden bereit.

Die Impfdosen seien am vergangenen Samstag an das Land geliefert worden, teilte das Gesundheitsministerium in Mainz am Montag mit. Geimpft werden soll offiziell von Donnerstag an (16. Dezember). Die Verteilung an die Impfzentren laufe bereits, Kinderärzte erhielten den Impfstoff und das Impfzubehör über die Apotheken.

Gleichzeitig plant das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium spezielle Familienimpftage in den Impfzentren des Landes. Die sollen vom 22. Dezember an angeboten werden. In der Altersgruppe zwischen fünf und elf Jahren leben in Rheinland-Pfalz rund 250.000 Kinder.

Niedriger dosiertes Vakzin

Kinder ab zwölf Jahren durften bereits gegen Corona geimpft werden, in dieser Woche soll auch die Altersklasse zwischen fünf und elf Jahren an die Reihe kommen. Ihnen wird ein im Vergleich zum herkömmlichen BioNTech/Pfizer-Impfstoff niedriger dosiertes und anders abgefülltes Präparat der Hersteller verabreicht.

Von dem mRNA-Vakzin sollen laut Ständiger Impfkommission (STIKO) zwei Dosen im Abstand von drei bis sechs Wochen gegeben werden. Für jüngere Kinder gibt es noch keinen zugelassenen Impfstoff.

Hohe Impfbereitschaft erwartet

Der Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte, Thomas Fischbach, geht von einer hohen Impfbereitschaft aus. "Das war auch schon bei der Impfung der Jugendlichen so. Dort impfen wir erst seit September, haben aber schon eine Quote von 50 Prozent erreicht", sagte er der Düsseldorfer "Rheinischen Post". Die Praxen seien zudem gut vorbereitet.

Die STIKO hatte eine Impfung von Kindern von fünf bis elf Jahren empfohlen, die Risikofaktoren für einen schweren Covid-19-Verlauf oder Angehörige mit hohem Risiko haben. Außerdem können Eltern nach individueller Aufklärung auch ihre gesunden Kinder impfen lassen.