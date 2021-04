Die Polizei in Deidesheim (Landkreis Bad Dürkheim) hat mit Hilfe von etwa zehn Kindern einen Verdächtigen gestellt. Wie die Polizei mitteilte, wollten Beamte den Mann am Freitag am Bahnhof in Deidesheim kontrollieren, als dieser die Flucht ergriff. Eine Gruppe von Acht-bis Zehnjährigen wurde auf den Mann aufmerksam, weil dieser sie fragte, ob "die Bullen" schon weg seien. Die Kinder sprachen eine Streifenwagen-Besatzung an. Einige Kinder verfolgten den Mann und bildeten mehrere Beobachtungsposten, die den Polizisten den Weg zeigten. Die Beamten konnten so den Mann stellen und durchsuchen. Dabei fanden sie Drogen.