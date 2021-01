Auch Kinder können sich mit Corona infizieren, dennoch gibt es noch keine Impfstoff-Freigabe. Das ist laut dem Leiter der Kinderklinik Mainz auch nicht schlimm.

Covid-19 macht nicht vor Kindern halt. Auch wenn die Zahl der nachgewiesenen Infektionen bei Kindern und Jugendlichen gering ist, heißt das nicht, dass sie sich nicht anstecken. Was nach einem Jahr feststeht: Oft laufen die Infektionen bei Minderjährigen ohne Symptome ab.

Daher sind die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna erst ab 16 beziehungsweise 18 Jahren freigegeben. Für den Direktor des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin an der Uniklinik Mainz, Fred Zepp, besteht aktuell auch keine Dringlichkeit, dass Kinder geimpft werden müssten.

Impfstoffe werden häufig erst für Erwachsene entwickelt

Wenn Impfstoffentwickler Studien für ein neues Produkt anmelden, müssen sie immer auch einen Entwicklungsplan für die Wirksamkeit und Sicherheit bei Kindern beifügen, erklärt der Kinderarzt. Abhängig von der Dringlichkeit, mit der ein Impfstoff für eine bestimmte Altersgruppe benötigt werde, entscheiden Behörden und Hersteller, in welcher Altersgruppe die Studien zuerst beginnen.

Bei der Untersuchung neuer Impfstoffe oder auch von Arzneimitteln im Kindesalter sei immer besondere Sorgfalt geboten, da der kindliche Organismus sich in einem anhaltenden Entwicklungsprozess befinde und damit besonders gegen störende Einflüsse anfällig sei, sagt Zepp. Nebeneffekte von Impfstoffen könnten bei Kindern längere Auswirkungen haben als bei Erwachsenen. Zum Beispiel könnten die Entwicklung von Organen oder das Wachstum beeinträchtigt werden. Auch aus diesen Gründen sei es häufig sinnvoll, Impfstoffe zunächst für Erwachsene zu entwickeln.

Im Falle von Covid-19-Impfstoffen komme hinzu, dass mittlerweile feststeht, dass die Krankheit für Kinder in der Regel harmlos sei. Zepp vergleicht es mit der Grippe, die für Kinder bis zu vier Jahren gefährlich werden könnte und dann erst im Erwachsenenalter nach dem 60. Lebensjahr wieder ein Risiko darstellt.

Kaum schwere Krankheitsverläufe bei Kindern

In ganz Deutschland seien bisher erst 69 Kinder intensivmedizinisch behandelt worden und drei an Corona gestorben, so Zepp. In der Uniklinik Mainz habe es seit Ausbruch der Pandemie erst zwei schwere Krankheitsverläufe bei Minderjährigen gegeben. Das bedeute, dass Kinder im Vergleich zu Erwachsenen ein viel geringeres Risiko hätten, schwer an Corona zu erkranken.

Bisher gebe es noch keine Erkenntnisse, dass Kinder mit chronischen Krankheiten häufiger oder schwerer an Corona erkrankten, während dies bei Erwachsenen oft der Fall sei. "Bei Kindern mit Diabetes gibt es kein höheres Risiko eines schweren Covid-19-Verlaufs, bei Erwachsenen mit Diabetes hingegen schon." Auch die Tatsache, dass bei Kindern oft keine oder nur wenige Symptome auftreten, müsse berücksichtigt werden. "Wenn die Kinder nicht husten oder niesen, verbreiten sie das Virus auch nicht so stark."

Sicherheit von Impfstoff für Kinder muss sehr gut belegt sein

Das bedeute aber nicht, dass Zepp und seine Kollegen sich nicht mit den bereits zugelassenen Impfstoffen auseinandersetzen. So hat Biontech schon im September 2020 angefangen, seinen Corona-Impfstoff an Jugendlichen zwischen 12 und 16 Jahren zu testen. Man müsse den Impfstoff in Studien sehr genau prüfen, ob er für Kinder wirksam und sicher sei, sagt Zepp.

Stand der Forschung bei Impfstoff für Kinder Die europäische Arzneimittelbehörde EMA hat den Impfstoffherstellern von Biontech/Pfizer und von Moderna zur Auflage gemacht, dass sie in Zukunft auch Studien mit Kindern unter 12 Jahren durchführen sollen. Für diese jüngeren Kinder soll auch eine eigene, angepasste Dosierung gefunden werden. Diese Studien werden aber erst starten, wenn gute Ergebnisse zur Wirksamkeit und Verträglichkeit einer Impfung bei Jugendlichen vorliegen. Die EMA erwartet die Ergebnisse bis Ende 2024.

Des weiteren müssten sich in einem nächsten Schritt Ärzte, Ethiker und andere Fachleute damit beschäftigen, ob eine Impfung von Kindern überhaupt sinnvoll sei. "Man muss darüber reden, ob Kinder geimpft werden, um die Krankheit zu verhindern oder die Übertragung des Virus. Bislang ist für alle Impfstoffe nur der Schutz vor Krankheit, nicht aber die Verhinderung der Ansteckung belegt." Solange dies nicht geklärt wurde, ist es für Zepp naheliegender, gefährdete Kontaktpersonen von Kindern, wie etwa Großeltern oder Erzieherinnen und Lehrer, zu impfen.

Impfstoff ist in der EU ab 16 Jahren zugelassen

Mit Blick auf Israel, wo bereits 16-Jährige gegen Corona geimpft werden, damit sie ihre Abschlussprüfungen risikofrei ablegen können, sagt Zepp: Wenn in Israel der Impfstoff ab 16 Jahren freigegeben sei, spräche nichts dagegen. Auch die europäische Arzneimittelbehörde EMA hat den Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech für Menschen ab 16 Jahren freigegeben. Das Unternehmen hatte in seiner Studie ebenfalls Probanden ab 16 Jahren einbezogen.