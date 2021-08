Die Corona-Pandemie und ihre Folgen beschäftigt die ganze Gesellschaft. Doch eine Bevölkerungsgruppe hat besonders unter den Einschränkungen der Lockdowns gelitten - Kinder und Jugendliche.

Normal zur Schule gehen, Freunde treffen, Vereinssport - sonst alltägliche Dinge, die plötzlich nicht mehr möglich waren. Und das hat Folgen, vor allem für die Beweglichkeit der Jüngeren.

Der Zweibrücker Kinder- und Jugendarzt Christian Neumann beobachtet zunehmende Defizite bei motorischen Fähigkeiten. Vor allem die Grobmotorik der Kinder habe gelitten, so der Mediziner. Hüpfen auf einem Bein oder balancieren auf einer geraden Linie würden zunehmend zur Herausforderung. "Die Kinder sind deutlich ungeschickter", sagt Neumann. Das hängt seiner Ansicht nach direkt mit dem ausgefallenen Schul- und Vereinssport sowie dem fehlenden Spielen mit anderen Kindern und auf Spielplätzen zusammen.

Viel weniger Bewegung im zweiten Lockdown

Während sich Kinder und Jugendliche im ersten Lockdown, von März bis Mai 2020, sogar mehr bewegten als vor der Corona-Pandemie, nahm der Bewegungsdrang mit Beginn des zweiten Lockdowns, ab November 2020, deutlich ab. Nur noch 61 Minuten am Tag bewegten sich Kinder und Jugendliche im zweiten Lockdown, so eine Studie des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT). Während des ersten Lockdowns waren es noch 144 Minuten Bewegungszeit am Tag; vor der Corona-Pandemie immerhin 107 Minuten täglich.

Als Gründe benennt das KIT das schlechtere Wetter im Winter und dass die Kinder viel stärker durch das Homeschooling eingespannt waren als noch im Frühjahr. Aber auch der Frust bei Kindern und Jugendlichen über die Gesamtsituation und eine dementsprechend geringe Motivation sich zu bewegen, führt das Institut als mögliche Gründe an. Fast die Hälfte der befragten Kinder und Jugendlichen gaben an, dass ihre Fitness gesunken sei.

Motorische Fähigkeiten nehmen ab, während Gewicht zunimmt

Jannos Siaplaouras, Mediziner und Vizepräsident der Gesellschaft für Pädiatrische Sportmedizin, teilt die Einschätzung seines Zweibrücker Kollegen Neumann. Auch empirisch lasse sich beobachten, wie Kinder und Jugendliche unter den Folgen der Corona-Pandemie litten, so Siaplaouras. Was ihm zusätzlich Sorge macht: Während motorische Fähigkeiten abnehmen, nimmt die Rate an übergewichtigen Kindern und Jugendlichen zu. All das hat Auswirkungen auf ihr körperliches und mentales Wohlbefinden und die weitere Entwicklung. Denn: "Es führt kein Weg an Aktivität vorbei", erklärt der Mediziner.

Fast 30 Prozent der befragten Kinder und Jugendlichen haben laut der KIT-Studie während der Corona-Pandemie an Gewicht zugelegt. Das sei ein Teufelskreis, befürchtet der Zweibrücker Kinderarzt Neumann. "Durch weniger Bewegung nimmt das Gewicht zu, dadurch macht Bewegung weniger Spaß und das Gewicht nimmt weiter zu."

Aber Neumann ist optimistisch, dass sich das Bewegungsverhalten der Jüngeren wieder zum Besseren wenden kann. "Das kann man aufholen", sagt er. Einige Eltern hätten es auch geschafft, dass ihre Kinder trotz des Lockdowns Bewegung hatten und ihre Motorik geschult wurde. Für die Zukunft sei es nun wichtig, den Kindern die Möglichkeit auf Aktivitäten, Bewegung und sportliche Betätigung zu geben. "Kinder müssen raus", so Neumann. Nicht nur mit Blick auf Bewegung und Motorik, sondern auch auf die Sozialisation mit anderen Kindern. Neumann appellierte deswegen an die Erwachsenen, sich impfen zu lassen, um einen weiteren Lockdown zu verhindern. "Es wird Zeit, dass wir Erwachsene was für die Kinder tun."