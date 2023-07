++ Haft für Geldautomatensprenger ++ Kind mit Messer verletzt ++ Kurios: Blattläuse in Nasen, Ohren ++

Ein Kind wird mit einem Messer verletzt, auf der A60 stürzt ein Gefahrguttransporter in den Graben, in New York gibt es eine kuriose Blattlausplage - das und mehr Themen hier in unserem RLP-Newsticker:

Tierschützerin rettet Entenküken aus Bahn "Ente" gut alles gut, diese Geschichte möchte ich euch nicht vorenthalten: In einer Regionalbahn wurde vorgestern eine Tierschützerin aufmerksam, als sie Piepsgeräusche hörte. Dann entdeckte sie ein Mädchen mit einem Entenküken in den Händen. Zum Glück konnte die Frau das Mädchen überzeugen, dass das Tier professionelle Hilfe braucht. Das Mädchen überließ ihr das Tierchen. Die Frau informierte die Bundespolizei und wurde von einer Streife in Bad Kreuznach in Empfang genommen. Die Polizisten konnten mit Hilfe des Tierheims Bad Kreuznach eine Auffangstation in Waldalgesheim kontaktieren, wohin sie das Küken zur weiteren artgerechten Versorgung brachten. Wie das Mädchen zu dem Küken kam, konnte nicht ermittelt werden, da sie den Zug vor Eintreffen in Bad Kreuznach bereits verlassen hatte.

9:36 Uhr Plage in New York: Insekten in Nase, Ohren und überall Versprochen, ich rege mich nie wieder auf, wenn zwei Fliegen um mich schwirren! Wenn man schaut, was da gerade in New York los ist! Seit Wochen schon setzt der Rauch der Waldbrände in Kanada den Menschen dort zu. Nun ist die nächste Plage über sie hereingebrochen: Winzige, fliegende Insekten breiten sich seit Tagen in der amerikanischen Metropole aus, wie Korrespondentin Charlotte Voß berichtet. Etwas Undefinierbares sei in der Luft, das Atmen falle schwerer als sonst, mit dem bloßen Auge sei aber nichts zu erkennen. Vielen Menschen sitzen demnach die Insekten in der Nase oder in den Haaren. Viele New Yorker gehen deshalb nur noch mit Gesichtsmaske raus. David Lohman, Insektenforscher an der City University in New York, geht von pyrophilen, also feuerliebenden, Blattläusen aus.

9:18 Uhr Neues Landesamt für Katastrophenschutz: In zwei Jahren bereit Das neue Landesamt für Katastrophenschutz in Koblenz soll in zwei Jahren einsatzbereit sein. Das hat Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) der Rhein-

Zeitung gesagt. Dreyer sagte, dass im Moment die Stellenausschreibungen liefen. Das neue Landesamt solle im Januar 2025 an den Start gehen. Und zwar an der heutigen Feuerwehr- und Katastrophenschutzakademie des Landes in Koblenz. Anlass ist die Flutkatastrophe vor zwei Jahren. Mit dem Wissen von heute müsse eine Sache total verändert werden - nämlich die Kommunikation aller beteiligten Akteure, sagte Dreyer in dem Interview.

Deshalb sei das Landesamt mit einem eigenen Lagezentrum, das immer einen Gesamtüberblick hat, so wichtig. Bis dahin sei das Land mit dem polizeilichen Lagezentrum als vorübergehende Lösung aber gut aufgestellt.

9:14 Uhr Ein Herz für Bäume in Ludwigshafen Guten Morgen an alle Ludwigshafenerinnen und Ludwigshafener! Bitte nehmt, wenn ihr aus dem Haus geht, heute Wasser mit oder mehr Wasser! Die Stadtverwaltung Ludwigshafen bittet die Bürger darum, Bäume im Stadtgebiet zu gießen. Vor allem junge Bäume leiden demnach unter der Trockenheit. Anwohner sind deshalb aufgerufen, die Bäume vor ihren Häusern und Wohnungen zu gießen. Jeder Baum brauche mindestens 5 große Eimer Wasser.

8:52 Uhr Gelungen: Handwerkliche Unterstützung für das Ahrtal Wie schön! - Sonst hört man es fast nur anders herum: Im Ahrtal gibt es nach Angaben der Handwerkskammer Koblenz keinen Handwerkermangel mehr! Die Handwerkskammer teilt mit, dass auf der Internetplattform "handwerk-baut-auf.de" inzwischen rund 1.900 Handwerksbetriebe aus allen Branchen ihre Unterstützung anbieten. Das Angebot solle langfristig eine zuverlässige Versorgung mit handwerklichen Leistungen beim Wiederaufbau des Ahrtals garantieren. Die Angebote müssten weiter an die Bedürfnisse des Ahrtals angepasst werden. Nach Angaben der Handwerkskammer Koblenz nimmt die Zahl der auf "handwerk- baut-auf.de" gelisteten Betriebe ständig zu.

8:24 Uhr Veranstaltungsreihe "Mainz lebt auf seinen Plätzen" Wenn ihr in Mainz unterwegs seid, hier ein Tipp: In der Landeshauptstadt startet heute die Veranstaltungsreihe "Mainz lebt auf seinen Plätzen". Bis zum 10. August gibt es auf dem Marktplatz und dem Karmeliterplatz Konzerte und andere Veranstaltungen wie Leseabende oder Theater. Den Auftakt macht heute Clown Filou, der auf dem Karmeliterplatz auftritt. Anschließend gibt es Musik und Gesang von Kindern des Mainzer Frauenlob-Gymnasiums. Alle Veranstaltungen sind kostenlos.

8:02 Uhr Arztpraxen in Bitburg und Binsfeld bleiben geöffnet! Gute Nachricht für Patienten in der Eifel: Die Arztpraxen der Ärztegenossenschaft Medicus in der Eifel bleiben weiter geöffnet. Nach Angaben des zuständigen Insolvenzverwalters ist für die zwei Praxen in Bitburg und Binsfeld der Weiterbetrieb sichergestellt. Ein Vertrag sei geschlossen worden, wonach ein dort bereits praktizierender Arzt die Praxen als Einzelunternehmer weiterbetreibt - und nicht mehr als Genossenschaft. Der Arzt übernehme auch die bisherige Belegschaft der Praxen. Dort würden mehr als 3.000 Patienten betreut. Die Ärztegenossenschaft Medicus war 2019 gestartet, um dem Ärztemangel auf dem Land entgegenzuwirken. Statt Geld für eine eigene Praxis auszugeben, konnten Ärzte sich dort anstellen lassen. Im März aber war ein vorläufiges Insolvenzverfahren eröffnet worden, als der Vorstand der Medicus-Ärztegenossenschaft niemanden fand, der seinen Posten übernehmen wollte.

7:53 Uhr Neue Großbaustelle in Kaiserslautern Guten Morgen nach Kaiserslautern - ich hab jetzt sozusagen eine Großbaustelle für euch: Es geht um eine Asphaltdecke für die Donnersbergstraße. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird die wichtige Zufahrtsstraße nach Kaiserslautern ab Donnerstag, dem 6. Juli, zwischen der Mainzer und der Walter-Gropius-Straße gesperrt. Die Arbeiten sollen bis zum 19. Juli dauern.

7:42 Uhr Was war eigentlich am 4.Juli... ...2010: Bayern führt als erstes Bundesland ein striktes Rauchverbot in der Gastronomie ein. Bei einem Volksentscheid stimmen 61 Prozent der Wähler dafür, das Rauchen in Kneipen, Gaststätten und Bierzelten ausnahmslos zu verbieten. ...1993: Die deutschen Basketballer gewinnen ihre bis heute einzige Europameisterschaft. Im Endspiel in München schlagen sie Russland mit 71:70. ...1913: Der deutsche Industriechemiker Fritz Klatte erhält das Patent zur Herstellung von Polyvinylchlorid (PVC), dem ersten Hartkunststoff. Das Kunstoffzeitalter beginnt.

6:51 Uhr Schüsse in Bad Kreuznach Wenn ihr in Bad Kreuznach wohnt und Schüsse gehört habt, dann war es vermutlich das hier: Ein Mann soll in einem Wohngebiet Schüsse vom Balkon eines Mehrfamilienhauses abgegeben haben. Ein Zeuge habe die Schussgeräusche gestern Abend gehört und den Notruf gewählt, teilte die Polizei mit. Der verdächtigte 46-Jährige kam den Polizisten zu Fuß entgegen und wurde festgenommen. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung wurden Schreckschusswaffen und Drogen sichergestellt. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren. Er soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

6:46 Uhr Weizenfeld abgebrannt Bei Dachsenhausen im Rhein-Lahn-Kreis ist gestern Abend ein Weizenfeld abgebrannt. Nach Angaben der Polizei hatte sich das Feuer auf einer Fläche von etwa 600 Quadratmetern ausgebreitet, bevor es von den Feuerwehren aus der Umgebung gelöscht werden konnte. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 20.000 Euro. Warum es brannte, ist noch unklar.

6:39 Uhr Der Blick nach Deutschland und in die Welt Im Fall des Messerangriffs auf zwei Schülerinnen in Illerkirchberg wird heute das Urteil erwartet. Staatsanwaltschaft und Verteidigung hatten in der vergangenen Woche jeweils eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes und versuchten Mordes mit gefährlicher Körperverletzung für den 27-jährigen Eritreer gefordert. Der 5. Dezember hat Illerkirchberg verändert. Ob das Prozessende dem Ort hilft, zur Ruhe zu kommen? (Archivbild) IMAGO IMAGO / Arnulf Hettrich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) empfängt heute Nachmittag den Ministerpräsidenten von Rumänien, Ion-Marcel Ciolacu. Bei einem Treffen im Kanzleramt um 16:30 Uhr sollen nach Angaben der Bundesregierung die deutsch-rumänischen Beziehungen, Sicherheitsthemen sowie europa- und energiepolitische Fragen im Vordergrund stehen. Ein Gericht in Paris urteilt heute über eine Klage gegen die französische Bahn SNCF nach dem Überfahren einer Katze. Die Katze Neko war am 2. Januar dieses Jahres einer Mutter und ihrer Tochter vor der Abfahrt in Paris aus einem Transportkorb entwischt. Die Bahn weigerte sich, den TGV für die Suche nach dem Tier aufzuhalten. Das Tier wurde bei der Abfahrt überrollt und getötet. Der Vorfall im Bahnhof Paris-Montparnasse sorgte in Frankreich für enorme Empörung.

6:30 Uhr Update zur A60-Sperrung! Die Polizei von Prüm in der Eifel hat ein Strafverfahren gegen den Fahrer des Gefahrgut-Lkw eingeleitet, der in der Nacht auf der A60 verunglückt ist. Der Mann steht den Angaben nach im Verdacht, betrunken gewesen zu sein. Der Laster war bei Feuerscheid zwischen Prüm und Waxweiler auf der A60 in den Straßengraben gestürzt. Der Fahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Der Lastwagen hatte Gasflaschen geladen und bei dem Unfall Teile seiner Ladung verloren. Nach ersten Ermittlungen wurde dadurch auch eine geringe Menge brennbares Gas freigesetzt.

6:10 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Was steht heute so an? Werfen wir mal einen Blick darauf: Einfach mal was für die Mitmenschen tun: Heute findet in Rheinland-Pfalz der "Soziale Tag" statt. Schülerinnen und Schüler bundesweit gehen arbeiten und spenden den Lohn. Bundeskanzler Olaf Scholz unterstützt den "Sozialen Tag" mit einer Schirmherrschaft. Um die nachhaltige Entwicklung im Land zu stärken, hat Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) einen "Zukunftsrat Nachhaltige Entwicklung Rheinland-Pfalz" berufen. Mit dabei: Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Heute treffen sie sich mit der Landesregierung. Enkeltrick, Internetabzocke, Überfall an der Haustür: In Koblenz wird Betrügern, die es vor allem auf ältere Menschen abgesehen haben, der Kampf angesagt. Die Koblenzer Initiative "Sicherheit in unserer Stadt" will gemeinsam mit anderen Kommunen neue ehrenamtliche Seniorensicherheitsberaterinnen und -berater ausbilden. Heute startet das erste Modul.

6:09 Uhr Das Wetter in RLP: bis 27 Grad und Regen möglich Auch heute dümpelt der Sommer in Rheinland-Pfalz etwas vor sich: Mit Höchsttemperaturen zwischen 21 und 27 Grad wird es wieder warm, aber nicht wirklich heiß. Zudem trüben einige Quellwolken den Sonnenschein. Am Nachmittag kann es dann sogar etwas regnen - insbesondere im Pfälzerwald. Video herunterladen (24 MB | MP4)

6:03 Uhr So läuft der Verkehr in Rheinland-Pfalz Ob der Unfall auf der A60 oder generell: Wie kommt ihr auf all euren Wegen heute durch? Werft einen Blick in unsere Verkehrsmeldungen: Verkehrsmeldungen für Rheinland-Pfalz

6:01 Uhr Achtung! Sperrung A60 - Unfall mit Gefahrgut Es geht leider gleich mit einer Sperrung los heute. Achtung an alle, die die A60 fahren oder fahren müssen: Ein mit Gasflaschen beladener Lastwagen ist bei Feuerscheid in der Eifel in den Straßengraben gestürzt. Dabei verlor der Lkw Gasflaschen, die beschädigt worden. Warum der Transporter von der Straße abkam, ist noch unklar. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die Autobahn war vorerst zwischen Prüm und Waxweiler in beide Richtungen voll gesperrt. Nach Angaben der Polizei dauert die Sperrung noch mehrere Stunden. Die A60 sei von Prüm in Richtung Bitburg nur einspurig befahrbar.