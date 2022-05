Wie Kinder auf dem Fahrrad die Straßen zurückerobern wollen

Eine weltweite Bewegung, zwei Aktionstage und viele Möglichkeiten zu demonstrieren: Bei der Kidical Mass am Wochenende gehen Menschen mit ihren Fahrrädern auf die Straße, um sich für kinder- und fahrradfreundliche Orte stark zu machen.

Die Fahrrad-Demonstration vom Kidical Mass Aktionsbündnis findet am 14. und 15. Mai in vielen Ländern statt. Allein in Deutschland beteiligen sich mehr als 180 Orte. Aus Rheinland-Pfalz sind Mainz, Trier, Worms, Bad Kreuznach, Landau und Schifferstadt mit dabei.

Das Ziel: Kinder und den Radverkehr stärken

Unter dem Motto "Uns gehört die Straße" setzen sich die Demonstrantinnen und Demonstranten dafür ein, dass sich Kinder und Jugendliche selbstständig zu Fuß und mit dem Fahrrad bewegen können. Die Veranstaltenden beklagen, dass der Verkehr heute noch zu sehr auf das Auto ausgerichtet sei. Ihr Ziel ist es, eine Verkehrswende herbeizuführen. Das beinhaltet unter anderem den Ausbau von Radwegen, auf Hauptverkehrsstraßen innerorts das Tempolimit 30 sowie Schulstraßen und Zonen ohne Autoverkehr.

Die aktuelle Landesregierung plant für Rheinland-Pfalz einen Ausbau des Radverkehrs. Der Anteil an Fahrradfahrenden soll sich bis 2030 von acht auf 15 Prozent erhöhen. Dafür sollen geteilte Rad- und Fußwege vermieden und Radwege an Landesstraßen und in Ortsdurchfahrten der Bundes- und Landesstraßen ausgebaut werden.

Hier findet die Kidical Mass statt

In Mainz geht es am Sonntag um 14:30 Uhr los, Treffpunkt ist der Volkspark. In Trier radeln die Demonstrierenden am Samstag um 14 Uhr am Viehmarkt los. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Worms treffen sich ebenfalls am Samstag um 14 Uhr am Auxerreplatz. Zur selben Zeit versammeln sich die Demonstrierenden aus Bad Kreuznach vor dem Bahnhof. In Landau startet die Demonstration am Samstag um 15 Uhr am Alten Messplatz. Und in Schifferstadt treffen sich die Demonstrierenden am Samstagmorgen um 10 Uhr am Käthe-Kollwitz-Platz.

Viel Unterstützung aus aller Welt

250 Organisationen und fast 70.000 Unterzeichnende unterstützen das Kidical Mass Aktionsbündnis bei den Forderungen in einer Petition. Zu den unterstützenden Organisationen zählen der ADFC, Campact, Changing Cities, Deutsches Kinderhilfswerk, Greenpeace, Pro Velo Schweiz und VCD.

ADFC-Bundesvorsitzende Rebecca Peters erklärt, was aus ihrer Sicht derzeit falsch läuft: "Das Straßenverkehrsrecht schützt Kinder nur dann, wenn sie in Autos kutschiert werden – das ist diskriminierend und verkehrspolitisch völlig kontraproduktiv."