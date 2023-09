Fußball und danach Lesestunde - ein Erfolgsprojekt an Schulen

Ab in die Sporthalle! Klar, zum Fußball spielen. Aber auch zum Lesen? An der IGS Oppenheim will man, wie auch in anderen Schulen in Rheinland-Pfalz, durch das Projekt "Kicken & Lesen" die Schüler zum Lesen motivieren. Ein Erfolgsprojekt, das auch zukünftig vorangetrieben werden soll.