Noch unsicher, wen Sie am 23. Februar wählen sollen? Helfen kann da zum Beispiel der Wahl-O-Mat, der ab dem 6. Februar online ist. Eine Alternative sind KI-Tools wie wahl.chat und WAHLWEISE, die bei dieser Bundestagswahl erstmals verfügbar sind. Die funktionieren so ähnlich wie ChatGPT. Anders als beim Wahl-O-Mat gibt’s bei den zwei KI-Tools am Ende aber keine Auswertung, zu welcher Partei die eigenen Positionen am besten passen.