Lehrer in Trier drücken die Schulbank zum Thema KI

Künstliche Intelligenz ist längst auch in den Schulen angekommen. Kinder holen sich Hilfe bei den Hausaufgaben oder Lehrkräfte können damit zum Beispiel Klausuren konzipieren. Um Möglichkeiten und Risiken von KI ging es am Mittwoch beim Lehrertag in Trier.

Lehrertag beleuchtet Chancen und Risiken von KI

Da drückten Lehrer die Schulbank, um sich schlauer zu machen über KI. Mir dabei auch Lehrer Philipp Schied aus Speyer. Er nutzt seinen Angaben zufolge tagtäglich KI im Unterricht und sagt, er sehe Chancen, blende aber auch Risiken nicht aus. Es gebe tatsächlich große Gefahren durch KI - vor allem beim Datenschutz.

Unsicher sei er bei der Auswahl der Software - schließlich gebe es viele unterschiedliche Anbieter mit unterschiedlichen Resultaten. Die größte Gefahr sei aber so Schied, die Entwicklung im Bereich KI zu verpassen.

Lehrer wollen Fortbildungen in KI

Beim Lehrertag in Trier wurde eines deutlich: Nicht nur die Ausstattung der Schulen sollte besser werden, sondern auch Lehrer brauchen ein ständiges Fitnessprogramm für den Einsatz von KI.