per Mail teilen

Künstliche Intelligenz: Wie positiv oder negativ wirkt sie sich auf unser Leben aus? Macht die KI Arbeitsplätze kaputt? Bei der "Notfall- Rettung" weiß man die KI zum Beispiel sehr zu schätzen, so wie in Ludwigshafen. Die Leitstelle dort nutzt inzwischen seit zwei Jahren KI - und zwar am Telefon, wenn jemand kein Deutsch kann.