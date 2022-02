Bauherren in RLP können doch noch auf KfW-Förderung hoffen

per Mail teilen

Viele Hausbauer in Rheinland-Pfalz hatten die staatliche KfW-Förderung für energiesparende Häuser längst eingeplant. Dann stoppte die Bundesregierung das Projekt abrupt. Jetzt ist klar: Wer schon einen Antrag gestellt hat, kann hoffen.

Große Erleichterung in Landau: Ein geplantes Wohnheim für 200 Studierende kann hier nun wahrscheinlich doch gebaut werden.

Landau rechnet mit KfW-Förderung

Nach dem überraschenden Stopp der KfW-Förderung am 24. Januar stand das Bauvorhaben nach zwei Jahren Planung kurz vor dem Aus, erklärt Andreas Schülke, Geschäftsführer des Studierendenwerks Vorderpfalz. "Es war eine höllische Woche für uns. Eine sehr schwierige Situation, weil es keine andere Fördermöglichkeit gibt in dieser Richtung."

So soll das geplante Wohnheim für rund 200 Studierende aussehen. SWR Oliver Bemelmann

2024 soll das Wohnheim in Landau bezugsfertig sein. Mit Photovoltaik-Anlagen auf dem Dach, energie-autark. Ohne die staatliche Förderung der KfW in Höhe von 4,1 Millionen Euro wäre das nicht möglich. Jetzt rechnet Schülke aber mit einer Zusage. Der Antrag sei fristgerecht gestellt worden.

Förderung für Anträge vor dem 24. Januar

Und das Datum ist dabei ausschlaggebend: Anträge, die vor dem Stopp der Förderung am 24. Januar gestellt wurden, werden doch noch bearbeitet - und zwar gemäß der bisher geltenden Kriterien. Das heißt: Wer einen Antrag bis einschließlich 23. Januar eingereicht hat, kann mit einer Förderung rechnen, sofern der Antrag förderfähig ist. Die Anträge würden jetzt von der KfW-Bank geprüft, heißt es aus dem Bundeswirtschaftsministerium.

Damit reagiert Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) auf anhaltende Kritik von Politikern, Verbänden und der Baubranche auf den Stopp der Förderung in der vergangenen Woche.

Hintergrund: KfW-Förderungsstopp für energieeffiziente Häuser Das bisherige Förderprogramm für Sanierung und Neubau von energieeffizienten Häusern der KfW-Bank war am 24. Januar vorzeitig von der Bundesregierung abgebrochen worden. Der Grund: Es gab zu viele Anträge, das Projekt wurde zu teuer. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sprach von einer Notbremse, die aber zwingend notwendig gewesen sei. Im November hatte die damalige Bundesregierung angekündigt, dass die Förderung für sogenannte Effizienzhäuser 55 Ende Januar auslaufen solle. Das habe bei der KfW zu einem beispiellosen Antragsboom geführt.

24.000 Förderanträge aus ganz Deutschland

Bundesweit geht es dabei um 24.000 Anträge, darunter etwa 4.000 von Privatpersonen und Familien. Für die bereits gestellten Anträge nimmt die Bundesregierung 5,4 Milliarden Euro zusätzlich in die Hand. Das Geld stammt laut Wirtschaftsminister Habeck aus dem Energie- und Klimafonds und steht für andere Klimaschutz-Investitionen nicht mehr zur Verfügung.

Keine Förderung für Anträge ab dem 24. Januar

Ab dem 24. Januar soll es aber einen harten Schnitt geben. Das trifft diejenigen Häuserbauer, die noch dabei waren, ihre Anträge zusammenzustellen. Außerdem gehen die Bauherren leer aus, die noch die letzte Möglichkeit nutzen wollten, einen Förderantrag für ein sogenanntes Effizienzhaus 55 zu stellen. Die Förderung für diesen Energie-Standard wäre Ende Januar ausgelaufen.

Was bedeutet EH40 und EH55? Mit der KfW-Förderung wird energieeffizientes Bauen unterstützt. Es geht um das so genannte Effizienzhaus 55 (kurz: EH55) und das Effizienzhaus 40 (EH40). Die unterschiedlichen Zahlen stehen für unterschiedliche Energie-Standards. So bedeutet EH55, dass ein Gebäude nur 55 Prozent der Energie verbraucht, die ein Standardhaus benötigt. EH40 heißt dementsprechend, dass ein Gebäude 40 Prozent der Energie eines Standardhauses verbraucht.

Mutterstadt: Bau von Sozialwohnungen verschiebt sich

Das betrifft zum Beispiel ein Bauprojekt der Gemeinde Mutterstadt im Rhein-Pfalz-Kreis, Hier sollten 27 neue Sozialwohnungen nach aktuellen energetischen Standards gebaut werden. Die Gemeinde hatte dafür mit einer KfW-Fördersumme von etwa 700.000 Euro gerechnet. Doch am 24. Januar waren noch nicht alle Antragsunterlagen eingereicht. Damit konnte der Antrag nicht mehr rechtzeitig gestellt werden.

"Wir hängen jetzt ein Stück weit in der Luft," sagt Bürgermeister Hans-Dieter Schneider (SPD). "Wir wollten eigentlich dieses Jahr beginnen." Es werde auf jeden Fall eine zeitliche Verschiebung geben. Man rechne deshalb auch mit einer Kostensteigerung bei dem Bauvorhaben.

So hatte sich die Gemeinde die geplanten Sozialwohnungen vorgestellt. Der Bau wird sich nun vermutlich verschieben. SWR Oliver Bemelmann

Die Gemeinde hofft jetzt darauf, dass der Bund zeitnah ein neues Förderprogramm für energieeffizientes Bauen auflegt. Energetisch gut auszubauen, sei wichtig, so Bürgermeister Schneider. Eine Familie mit wenig Geld sei darauf angewiesen, dass die Nebenkosten nicht explodierten.

Neues Programm für energieeffizientes Bauen

Neue Förderprojekte hat der Bundeswirtschaftsminister bereits angekündigt, will dabei aber neue Anforderungen stellen. Künftig sollten nur noch Sanierungen und Neubauten von so genannten Effizienzhäusern 40 gefördert werden, so Habeck. Dafür solle es reduzierte Fördersummen geben.

Das Programm solle nur bis Jahresende gelten und einen Deckel von einer Milliarde Euro haben. So soll verhindert werden, dass es kurz vor Schluss einen Antragssturm gibt. Im Anschluss solle ein weiteres Programm für klimafreundliches Bauen aufgesetzt werden. Wie das konkret aussieht, ist aber noch nicht klar.