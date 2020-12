per Mail teilen

Verschärfte Corona-Regeln an Weihnachten? Der Virologe Alexander Kekulé hält davon nichts. Denn ein Teil der Bevölkerung befolge die Verbote ohnehin nicht, sagt er im SWR-Interview.

Er halte eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen speziell für die Weihnachtstage, die derzeit vielerorts diskutiert wird, nicht für zielführend, erklärt der Mediziner. "Ich glaube, dass wir damit gerade diejenigen nicht mitnehmen würden, die sowieso schon nicht mehr mitmachen bei den Maßnahmen".

"Die Menschen machen, was sie für richtig halten"

Die Menschen würden sowieso machen, was sie für richtig hielten. Die Politik müsse damit leben, so Kekulé. "Deshalb halte ich es für völlig sinnlos, an Weihnachten irgendwelche verschärften Maßnahmen zu erklären".

Generell für schärfere Vorgaben - die Zahlen sind zu hoch

Generell sei er aber für schärfere Vorgaben. Wenn sich Menschen mit Maske und Abstand in geschlossenen Räumen aufhielten, sei eine Ansteckung extrem selten. Aber es gebe eben Leute, die sich nicht daran hielten. Es seien nur etwa zehn Prozent der Bevölkerung, die die Corona-Maßnahmen ignorierten, sagt Kekulé. Aber: "Die halten die Zahlen hoch. Die haben aus verschiedenen Gründen, sei es aus wirtschaftlichen oder persönlichen die Nase voll von diesen Restriktionen und halten sich einfach nicht mehr daran".

Leute "an die Kandare nehmen"

Nächtliche Ausgangssperren könnten da sinnvoll sein. "Wir können auf diesem hohen Niveau nicht bleiben." Die Politik erhoffe sich, genau diejenigen ein bisschen an die Kandare zu nehmen, die da nachts Party machten. "Wenn man die Fälle wirklich runterbringen will, muss man sich etwas überlegen, das die Leute zur Raison bringt".

Bereits vor zwei Wochen hatte Kekulé eine Verschärfung des Lockdowns angemahnt. "In der jetzigen Situation haben wir keine andere Wahl. Der Lockdown war zu einfach, zu schwach bisher."

"Wer sich nicht testen lässt, darf Weihnachten nicht kommen"

Er persönlich sei super vorsichtig. Die ganze Familie mache eine Woche vorher so eine Art freiwillige Quarantäne. Am Weihnachtsfeiertag werde er Schnelltests mit seinen Verwandten machen. "Das empfinden die anderen Familienmitglieder vielleicht als drakonisch", so Kekulé. Aber seine Mutter sei schon deutlich über 80 Jahre alt. "Ich habe schon gesagt, wer sich nicht testen lässt, darf nicht kommen."