Keine Testpflicht für Geboosterte in Rheinland-Pfalz

Ab Samstag gilt in Rheinland-Pfalz die 2G-Plus-Regel für Innenräume, in denen keine Maske getragen werden kann. Wer allerdings bereits eine Booster-Impfung erhalten hat, braucht keinen zusätzlichen Test mehr.

Mit der neuen Coronaverordnung des Landes führt Rheinland-Pfalz ab Samstag (4. Dezember) eine 2G-Plus-Regel für alle Innenräume ein, in denen keine Maske getragen werden kann. Dazu gehören beispielsweise Restaurants und Fitnessstudios. Geimpfte und Genesene müssen hier zusätzlich einen negativen tagesaktuellen Schnelltest vorweisen.

Ausnahme für Menschen mit Booster-Impfung

Eine Ausnahme gibt es für Personen, die bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten haben. Die Auffrischung erhöhe den Impfschutz enorm, so die Begründung von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Freitag. Von der Testpflicht befreit sind Geboosterte ab dem ersten Tag nach der Auffrischungsimpfung. Um den Booster nachzuweisen, müssen die Betroffenen ihr ausgedrucktes Impfzertifikat mitführen oder das Zertifikat vorher in die Corona-Warn-App laden. Denn nur auf dem kompletten Zertifikat wird angezeigt, ob jemand eine Auffrischungsimpfung hat. Der QR-Code allein zeigt das nicht an. Alternativ reicht als Nachweis auch der gelbe Impfausweis.

Was ist mit Geimpften-Genesenen ohne Booster?

Menschen, die trotz vollständiger Coronaschutzimpfung an Covid-19 erkrankt waren und wieder genesen sind, sollen sich nach Empfehlung des Bundesgesundheitsministeriums erst sechs Monate nach der überstandenen Infektion boostern lassen. Für diese Gruppe gilt die Ausnahme von der 2G-Plus-Regel nicht, so das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium.