Land plant keine strengeren Regeln für Hundebesitzer

Entgegen der Forderungen mancher Tierschützer plant das Land Rheinland-Pfalz keine strengeren Regeln für Hundehalter. Nach derzeitiger Bewertung halte die Landesregierung an den "bewährten Regelungen präventiver Gefahrenabwehr fest", heißt es in einer Antwort des Innenministeriums auf eine Kleine Anfrage aus der CDU-Fraktion im Mainzer Landtag. Darüber hinausgehende Regelungen zur tierschutz- und artgerechten Hundehaltung lägen im Übrigen vorrangig in der Gesetzgebungskompetenz des Bundes. Tierschutzvereine hatten betont, dass häufig fehlende Hundeerfahrung der Besitzer ein aggressives Verhalten bei den Vierbeinern verursache. Viele Menschen in der Pandemie hätten sich teils vorschnell für ein Tier entschieden und seien dann nicht damit klargekommen. Das habe auch zu überfüllten Tierheimen geführt.