In Undenheim ist in der Nacht zum Sonntag ein Lkw von einem Betriebsgelände geklaut worden. Auf der Flucht durchbrachen der oder die Täter mit dem Lastwagen ein Zauntor.

Ziemlich rabiat sind diese Diebe hier vorgegangen: In Undenheim ist in der Nacht zum Sonntag ein Lkw von einem Betriebsgelände geklaut worden. Auf der Flucht durchbrachen der oder die Täter mit dem Lastwagen ein Zauntor. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 65.000 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise:

Im Hunsrück war es der Aufreger am Wochende: Mehrere Zeugen hatten die Polizei über einen vermeintlichen Flugzeugabsturz alarmiert. Sofort startete eine große Suchaktion - später folgte dann die Erleichterung. Aber lest selbst:

Schussgeräusche haben in der Nacht bei Bad Kreuznach erneut einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Mehrere Streifenwagen haben laut Polizeibericht die Eremitage im Bad Kreuznacher Stadtteil Bretzenheim abgesucht. Dabei hörten auch die Einsatzkräfte ein Knallgeräusch, das wohl aus dem Bereich zwischen den Stadtteilen Bretzenheim und Winzenheim stammte. Während der Fahndung hat die Polizei dann einen Mann kontrolliert. Ob dieser auch hinter den Schüssen steckt, müsse allerdings noch ermittelt werden. Beschädigt wurde laut Polizei durch die Schüsse - Stand jetzt - nichts. Bereits in den vergangenen Wochen hatte es Schüsse im Bad Kreuznacher Stadtteil Winzenheim gegeben.

6:39 Uhr

Nachhaltig in Rheinland-Pfalz Urlaub machen

Die Tourismussaison läuft angesichts des Topwetters gut an in Rheinland-Pfalz. Doch was tut die Branche in Sachen Nachhaltigkeit? Wie Urlaub im Land umweltverträglicher wird, haben meine Kolleginnen und Kollegen hier für euch zusammengetragen.

Was ich persönlich total klasse finde, sind diese Radbusse, die seit kurzem wieder durch den Norden des Landes fahren. Denn schöne Radtouren beginnen ja nicht immer vor der Haustür. Schade, dass es dieses Angebot nicht auch in meiner Gegend gibt. Aber was nicht ist, kann ja noch werden!