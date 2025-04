Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Rheinland-Pfalz live in unserem SWR Aktuell Morningticker.

9:04 Uhr Werden Eier an Ostern knapp? Ostern ohne Ostereier geht natürlich gar nicht. Derzeit haben wir auf dem Weltmarkt aber eine Situation, in der Eier tatsächlich Mangelware sind. "Auf dem Markt passen Angebot und Nachfrage im Moment nicht hundertprozentig übereinander", sagt der Präsident des Bundesverbands Ei, Hans-Peter Goldnick. Zwar werden wir zu Ostern genügend Eier haben, beruhigt der Verbandschef. Allerdings seien einzelne Engpässe denkbar, zum Beispiel bei manchen Sortierungen. "Der eine möchte gerne Bio, der andere möchte gerne weiß, der nächste möchte gerne groß." Grund für die Eier-Knappheit ist, dass in etlichen Betrieben die Vogelgrippe ausgebrochen ist. Was das nun genau bedeutet - die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema hat mein Kollege Mark Kalbus zusammengetragen: RLP Vor dem Osterfest Trotz weltweit hoher Nachfrage: Versorgung mit Ostereiern ist gesichert Man kann es überall lesen: In diesem Jahr sind Eier weltweit knapp. Woran das liegt und was Sie jetzt vor Ostern noch schnell erledigen sollten, erklären wir hier. 19:30 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SWR RP

8:50 Uhr US-Kartellprozess gegen Facebook-Mutter Meta beginnt Und jetzt ein Blick über den großen Teich: Heute beginnt ein Prozess gegen den Facebook-Mutterkonzern Meta. Die Wettbewerbsbehörde der USA wirft Meta vor, sich durch den Kauf von Instagram und WhatsApp eine Monopolstellung verschafft zu haben. Die US-Kartellwächter argumentieren, Meta habe die beiden Dienste vor mehr als zehn Jahren übernommen, um damit missliebige Konkurrenten aus dem Weg zu räumen. Zuckerbergs Unternehmen bestreitet dies. Es führt an, Meta habe Instagram und WhatsApp erst so erfolgreich gemacht, wie sie heute sind. Der Prozess könnte zur Folge haben, dass Meta die Fotoplattform Instagram und den Messengerdienst WhatsApp abstoßen muss. Die beiden Dienste haben Milliarden Nutzer in der ganzen Welt. Sendung am Mo. , 14.4.2025 8:30 Uhr, SWR3 Nachrichten

8:35 Uhr Mindestlohn-Pläne sorgen für Existenzängste von Bauern Die schwarz-rote Koalition in Berlin plant, den Mindestlohn auf 15 Euro zu erhöhen - ab Anfang 2026. Das klingt gut für die Beschäftigten im Niedriglohnsektor. Bauern und Winzer warnen aber. Es könne vor allem in der Pfalz zu einem regelrechten Höfesterben kommen. Die Betriebe könnten kein Gemüse mehr anbauen, das viel Handarbeit verlangt, wie Salat, Radieschen oder Spargel. Irmgard Reißinger hat mit pfälzischen Landwirten über ihre Sorgen gesprochen:

8:11 Uhr Frühlingsgrüße aus Bad Kreuznach Ich hatte euch ja am Anfang nach euren Lieblingsfotos vom Wochenende gefragt. Bianca Sperling hat sich mit diesem wunderschönen Bild gemeldet und schreibt: "Bad Kreuznach macht sich schon mal hübsch für Ostern. Sonnige Frühlingsgrüße." In der Tat - sehr hübsch! Vielen Dank! privat

7:59 Uhr Grippewelle in Rheinland-Pfalz deutlich zurückgegangen Ich würde sagen - es ist geschafft, die Grippesaison liegt weitgehend hinter uns: Beim Landesuntersuchungsamt in Koblenz ist aktuell die Rede von einem mäßig-aktiven Geschehen durch akute Atemwegsinfektionen. So wurden in der ersten Aprilwoche nur noch bei zehn aller eingesandten Proben das Influenza-Virus nachgewiesen, im Vergleich zur Vorwoche war dies ein Rückgang von fast 40 Prozent. Es besteht also Hoffnung auf virenfreie Osterfeiertage!

7:25 Uhr Körperverletzung mit Todesfolge - Prozess am Landgericht Koblenz Vor dem Landgericht Koblenz muss sich ab heute ein Mann verantworten, weil er einen Mitarbeiter getötet haben soll. Der 45-jährige Angeklagte betrieb zusammen mit dem Verstorbenen eine Autowerkstatt in Urmitz, bis es zum Streit kam. Kathrin Freisberg mit den Infos:

7:15 Uhr Das geschah am 11. April 1945 - Amerikanische Truppen erreichen das Konzentrationslager Buchenwald und befreien es. Zu diesem Zeitpunkt ist es das größte Lager im Gebiet des Deutschen Reiches. Etwa 280.000 Menschen sind dort oder in einem der 139 Außenlager gefangen. Bei ihrer Ankunft treffen die US-Soldaten noch auf rund 21.000 Häftlinge. 1996 - Am Düsseldorfer Flughafen kommt es durch Schweißarbeiten zu einem verheerenden Brand, bei dem 17 Menschen sterben und 88 verletzt werden. Mängel wie fehlende Rauchmelder, brennbare Baumaterialien und eine überforderte Feuerwehr verschärfen die Katastrophe. 2017 - Bei der Anfahrt zum Champions-League-Spiel gegen Monaco explodieren drei Bomben in der Nähe des Mannschaftsbusses von Borussia Dortmund. Spieler Marc Batra und ein Polizist werden verletzt. Das Spiel wird um einen Tag verschoben. Der Täter wird Ende 2018 wegen versuchten Mordes zu 14 Jahren Haft verurteilt.

6:46 Uhr Polizeieinsatz nach Schussgeräuschen bei Bad Kreuznach Schussgeräusche haben in der Nacht bei Bad Kreuznach erneut einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Mehrere Streifenwagen haben laut Polizeibericht die Eremitage im Bad Kreuznacher Stadtteil Bretzenheim abgesucht. Dabei hörten auch die Einsatzkräfte ein Knallgeräusch, das wohl aus dem Bereich zwischen den Stadtteilen Bretzenheim und Winzenheim stammte. Während der Fahndung hat die Polizei dann einen Mann kontrolliert. Ob dieser auch hinter den Schüssen steckt, müsse allerdings noch ermittelt werden. Beschädigt wurde laut Polizei durch die Schüsse - Stand jetzt - nichts. Bereits in den vergangenen Wochen hatte es Schüsse im Bad Kreuznacher Stadtteil Winzenheim gegeben. Sendung am Mo. , 14.4.2025 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:39 Uhr Nachhaltig in Rheinland-Pfalz Urlaub machen Die Tourismussaison läuft angesichts des Topwetters gut an in Rheinland-Pfalz. Doch was tut die Branche in Sachen Nachhaltigkeit? Wie Urlaub im Land umweltverträglicher wird, haben meine Kolleginnen und Kollegen hier für euch zusammengetragen. Was ich persönlich total klasse finde, sind diese Radbusse, die seit kurzem wieder durch den Norden des Landes fahren. Denn schöne Radtouren beginnen ja nicht immer vor der Haustür. Schade, dass es dieses Angebot nicht auch in meiner Gegend gibt. Aber was nicht ist, kann ja noch werden! Arbeitsgemeinschaft Radbusse

6:31 Uhr Der Blick nach Deutschland und die Welt Die SPD startet heute die Abstimmung der Mitglieder über den Koalitionsvertrag mit der Union. Am 29. April um 23.59 Uhr endet sie, am 30. April wird das Ergebnis verkündet. Der CSU-Vorstand hat dem Koalitionsvertrag schon zugestimmt, die CDU wird am 28. April auf einem kleinen Parteitag darüber abstimmen. Die Außenministerinnen und Außenminister der 27 EU-Staaten kommen heute in Luxemburg zu Beratungen zusammen. Im Vordergrund des eintägigen Treffens steht erneut der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Am Sonntag hatte Russland die ostukrainische Stadt Sumy mit Raketen angegriffen. Mehr als 30 Menschen starben. Der salvadorianische Präsident Nayib Bukele wird im Weißen Haus erwartet. US-Präsident Donald Trump sieht Bukele als wichtigen Verbündeten bei der Abschiebung von Migranten an. Die US-Regierung hatte damit begonnen, Hunderte mutmaßliche venezolanische Bandenmitglieder nach El Salvador in ein riesiges Gefängnis abzuschieben.

6:21 Uhr Mutmaßlicher Dreifachmörder weiter auf der Flucht Obwohl es inzwischen über 700 Hinweise aus der Bevölkerung gibt: Vom mutmaßlichen Dreifachmörder von Weitefeld im Westerwald fehlt weiterhin jede Spur. Gut eine Woche nach der brutalen Gewalttat ist der Tatverdächtige weiter auf der Flucht. Laut Polizei haben gestern wieder mehrere Einsatzkräfte die Umgebung rund um Weitefeld und Elkenroth abgesucht, aber ohne Ergebnis. Bereits am Samstag hatten Beamte nochmal Nachbarn der getöteten Familie befragt. Nach wie vor ist unklar, ob sich Täter und Opfer kannten und warum die dreiköpfige Familie getötet wurde. Alles, was bekannt ist zum Thema, haben wir hier zusammengefasst: Weitefeld Ehepaar verblutet - Sohn erschossen Getötete Familie im Westerwald - Polizei befragt erneut Nachbarn und Bürger Nach dem gewaltsamen Tod einer Familie in Weitefeld im Kreis Altenkirchen fahndet die Polizei nach wie vor nach dem Täter. Die Obduktion der Leichen ist mittlerweile abgeschlossen. 10:00 Uhr SWR4 am Donnerstag SWR4

6:14 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Bauern und Winzer in der Pfalz kritisieren, dass 15 Euro Mindestlohn nicht zu stemmen seien. Der Mindestlohn solle ab kommendem Jahr steigen, hieß es bei der Vorstellung des Koalitionsvertrages von Union und SPD. Doch das letzte Wort scheint noch nicht gesprochen. CDU-Chef Friedrich Merz stellte die Erhöhung am Wochenende in Frage und widersprach SPD-Chef Lars Klingbeil. Was sagt die BASF zu den fallenden Wasserständen am Rhein? Der Rhein gilt für Massengüter als wichtiger Transportweg. In der Vergangenheit hatte ein geringer Wasserstand zum zeitweisen Produktionsstopp bei dem Chemiekonzern in Ludwigshafen geführt. Auf in die Freibadsaison! Das Salinarium in Bad Dürkheim zählt zu den Frühstartern und öffnet bereits heute seinen Außenbereich. Weitere Freibäder öffnen in den nächsten Tagen - die meisten ziehen im Mai nach.

6:07 Uhr So wird das Wetter am Montag Leider macht das schöne Wetter jetzt mal ein bisschen Pause... die Natur hat es auch nötig! Wechselhaft ist wohl das Wort, was das Wetter heute und die nächsten Tage am besten beschreibt: Sonne, Wolken und ab und zu mal ein Schauer. Sogar ein Gewitter könne dabei sein, sagt SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert. Die Temperaturen liegen demnach heute zwischen 5 und 8 Grad am Morgen und steigen auf 17 bis 23 Grad im Laufe des Tages. Video herunterladen (28 MB | MP4)

