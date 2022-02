Keine Sanktionen wegen sexueller Orientierung

per Mail teilen

Beschäftigte in den katholischen Bistümern Limburg und Trier müssen bei einer Ehe mit einem gleichgeschlechtlichen Partner oder einer Wiederheirat nach einer Scheidung künftig keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen mehr befürchten. Das hätten der Limburger Bischof Georg Bätzing und sein Generalvikar Wolfgang Rösch, sowie der Trierer Bischof Stephan Ackermann und Generalvikar Ulrich von Plettenberg ihren Mitarbeitenden zugesichert, teilten die Bistümer jeweils am Freitag mit.

Bätzing ist zugleich Vorsitzender der katholischen Deutschen Bischofskonferenz. Anfang der Woche hatten elf Generalvikare, darunter auch Rösch, einen offenen Brief an ihn geschrieben und eine Reform des kirchlichen Arbeitsrechts gefordert. Hintergrund sind das Outing von mehr als 100 Angestellten der katholischen Kirche und die Reformbemühungen des Synodalen Weges. Durch die breite innerkirchliche und gesellschaftliche Diskussion über das kirchliche Arbeitsrecht und die sogenannte "Grundordnung" habe man erkannt, so Rösch, dass Anspruch und Wirklichkeit auseinanderklafften. Die jetzige Form der Grundordnung decke den Anspruch des Evangeliums nicht ab. Dies habe bei nicht Wenigen zu Verletzungen und Unsicherheiten geführt.