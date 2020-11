Alle Mainzer Narren sind aufgerufen, heute nicht zum Schillerplatz zu kommen. Die traditionelle Verkündung des närrischen Grundgesetzes und die Party wurden coronabedingt abgesagt.

Die Mainzer Polizei und das Ordnungsamt haben angekündigt, den Schillerplatz zu kontrollieren und Menschenansammlungen aufzulösen. Auch in Koblenz und in Trier fallen die närrischen Feierlichkeiten zum 11.11. der Pandemie zum Opfer, ebenso wie der Rosenmontagszug 2021 in Mainz.

Bereits Ende Oktober hatte der Mainzer Carneval-Verein (MCV) die Narrenproklamation im Osteiner Hof abgesagt. Aufgrund der aktuellen Infektionslage und der jüngsten Corona-Verordnung könne es leider keine veranstaltete Proklamation zum 11.11. geben, sagte MCV-Präsident Reinhard Urban: "Es tut uns unendlich leid, aber es gibt für uns derzeit keine Alternative."

MCV hat Narrencharta online gestellt

Auch der SWR, der eine Live-Sendung geplant hatte, bedauerte die Absage - begrüßte sie aber zugleich ausdrücklich. Es sei eine verantwortungsbewusste Entscheidung des Vereins, die der extrem schwierigen gesellschaftlichen Situation Rechnung trage, hieß es. Der MCV stellte die Narrencharta aber online, damit die Närrinnen und Narrhalesen die elf Artikel am 11.11. um 11:11 Uhr zuhause verlesen können.

Videobotschaft der AKK

Die Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval (AKK) kündigte an, die Session trotz Absage der traditionellen Veranstaltung auf dem Münzplatz keineswegs leise zu beginnen. "Weil die Koblenzer in diesem Jahr nicht zur Sessionseröffnung kommen können, kommt der Karneval eben zu den Koblenzern", sagte AKK-Präsident Christian Johann. So senden die Koblenzer Karnevalisten am 11.11. eine rund 4×11-minütigen Videobotschaft auf ihrem neuen Youtube-Kanal.

"Karneval digital" in der Eifel

In der Vulkaneifel soll es zur Eröffnung der Karnevalssaison ab dem 11.11. Angebote im Internet geben. Dazu haben sich 17 Karnevals-Vereine zur Interessengemeinschaft "Karneval Digital" zusammengeschlossen und dafür eine eigene Internetplattform geschaffen. Auch zwischen Weiberdonnerstag und Aschermittwoch möchte die Interessengemeinschaft Beiträge auf der Seite eifel-karneval-digital.de ausstrahlen.