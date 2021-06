per Mail teilen

Von heute an müssen Schüler und Lehrer in Rheinland-Pfalz während des Unterrichts und auf dem Schulhof keine Masken mehr tragen. Die Regelung gilt – laut Bildungsministerium überall dort, wo die Inzidenz unter 35 liegt.

Nach über einem halben Jahr fällt damit in vielen Schulen die Maskenpflicht weitgehend. Lediglich in den Gängen der Schulgebäude, beispielsweise beim Wechsel zwischen den Klassenräumen müsse, so das Bildungsministerium, die Maske aufgesetzt werden.

Liveblog: Corona in Rheinland-Pfalz Die aktuellsten Informationen zur Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz finden Sie in unserem Liveblog.

Die Landesregierung reagiert damit auf die gesunkene Zahl von Corona-Infektionen. "Masken haben eine Schlüsselrolle bei der Pandemie-Bekämpfung. Da die Infektionszahlen aktuell verlässlich sinken, können wir dennoch die Maskenpflicht lockern", sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Zudem seien viele Lehrkräfte bereits geimpft, so Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD).

Meinungen über Aufhebung gehen auseinander

Nach Hubigs Angaben wurde die Entscheidung auch auf Bitten des Landeselternbeirats getroffen. Auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Rheinland-Pfalz hatte sich dafür ausgesprochen, die Maskenpflicht an Schulen weiter zu lockern oder ganz abzuschaffen.

Für den Vorsitzenden des Verbands der berufsbildenden Schulen in Rheinland-Pfalz, Harry Wunschel, kommt die Aufhebung der Maskenpflicht allerdings zu früh. "Während die Maske auf dem Schulhof bei den derzeitigen Inzidenzzahlen nicht mehr notwendig ist, sollte in Innenräumen diese weiterhin bis zu den Sommerferien Pflicht bleiben", so Wunschel.

Ganztagsschulen gehen in Regelbetrieb über

Von heute an gehen auch alle Ganztagsschulen wieder in den Regelbetrieb über. Seit der vergangenen Woche sind alle Schüler wieder im Präsenzunterricht, aus organisatorischen Grünen konnte aber nachmittags nur eine Notbetreuung angeboten werden. Auch die Schulmensen sind - laut Bildungsministerium - ab heute wieder offen.