Ab Montag keine kostenlosen Schnelltests mehr

Bund und Länder hatten sich im August darauf geeinigt, dass das kostenlose Schnelltest-Angebot in allen Bundesländern zum 11. Oktober hin endet. Es gibt jedoch Ausnahmen.

Bis zum Stichtag, dem 11. Oktober, wurde jedem Erwachsenen ein Impfangebot gemacht, so die Begründung der Bund-Länder-Runde. Wer sich nicht impfen lassen wolle, müsse ab jetzt für seine Antigen-Schnelltests selber aufkommen. Ausnahmen gibt es für Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Für Schwangere und Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren gibt es eine Übergangsregelung bis Jahresende.

"Wir gehen davon aus, dass sich die Anzahl der Teststellen reduzieren wird und vermutlich insbesondere größere Anbieter, die eine Vielzahl an Teststellen im Land betreiben, den Betrieb einstellen werden," so Detlef Placzek, Koordinator der Teststellen in Rheinland-Pfalz. In Trier schließen zum Montag hin beispielsweise sieben Testzentren des Dienstleisters NMM Solution. Offensichtlich haben manche Teststellen den Betrieb bereits eingestellt, ohne sich ordnungsgemäß im Portal abzumelden. Vom Landesamt für Soziales heißt es, man habe alle Teststellen aufgerufen, aktuelle Informationen zu liefern, damit alle Bürgerinnen und Bürger die noch geöffneten Teststellen unkompliziert finden können. Eine Übersicht der Teststellen in Rheinland-Pfalz gibt es hier.

Einige Testzentren, wie das der Adler-Apotheke in Mainz, bieten ab Montag nur noch Schnelltests für die Personengruppen an, die sich noch kostenlos testen lassen dürfen. Schnelltests gegen Bezahlung werden sie nicht durchführen. Als Test-Nachweis zugelassen sind auch weiterhin Selbsttests, die unter Aufsicht durchgeführt werden müssen.

Wer nicht zur Gruppe der Personen gehört, die sich auch nach dem 11. Oktober kostenlos testen lassen können, muss für Antigen-Schnelltests selber bezahlen. Einen einzelnen Selbsttest, der ebenfalls als Nachweis gilt, wenn er unter Aufsicht durchgeführt wird, bekommt man in Drogerien und Supermärkten inzwischen ab 80 Cent.

Für die Schnelltests in Testzentren hat der Bund bisher drei Euro pro Test, plus acht Euro für die Test-Durchführung erstattet. Weder das Land Rheinland-Pfalz noch der Bund werden Preise für kostenpflichtige Schnelltests vorgeben. Die Höhe der Kosten legen die Teststellen individuell fest. Bei der Drive-In-Teststelle der Johanniter in Trier wird ein Antigen-Schnelltest ab Montag beispielsweise zwölf Euro kosten.

Folgende Personengruppen können sich weiterhin mindestens einmal pro Woche kostenlos testen lassen:

Anspruch auf kostenlose Tests und Nachweise Kinder unter 12 Jahren oder wenn ihr 12. Geburtstag zum Zeitpunkt des Tests weniger als drei Monate her ist Nachweis: Altersnachweis durch einen gültigen Ausweis Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren können sich bis zum 31. Dezember 2021 kostenlos testen lassen, weil die eindeutige Impfempfehlung der Stiko erst im August kam und den betroffenen Personen genug Zeit gelassen werden soll, sich über das Impfangebot zu informieren. Nachweis: Altersnachweis durch einen gültigen Ausweis Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können Nachweis: Ärztliches Zeugnis. Die genaue Diagnose muss darin nicht enthalten sein. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung wird vorraussichtlich eine ärztliche Bescheinigung zum Ausfüllen zur Verfügung stellen. Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert hatten, in Quarantäne mussten und am Ende der Quarantänephase einen negativen Test vorlegen müssen Nachweis: Ärztliche Bescheinigung Menschen, die an einer klinischen Studie zur Wirksamkeit von Impfstoffen gegen das Coronavirus teilnehmen oder in den letzten drei Monaten vor dem Test an solchen Studien teilgenommen haben Nachweis: Bescheinigung über Studien-Teilnahme Schwangere können sich bis zum 31. Dezember 2021 kostenlos testen lassen, weil die eindeutige Impfempfehlung der Stiko erst im September kam und den betroffenen Personen genug Zeit gelassen werden soll, sich über das Impfangebot zu informieren. Nachweis: Mutterpass gilt als Nachweis Studierende aus dem Ausland, die in Deutschland studieren und mit einem in Deutschland nicht zugelassenen Impfstoff geimpft wurden, können sich auch bis zum 31. Dezember 2021 kostenlos testen lassen. Nachweis: Impfausweis und aktuelle Studienbescheinigung

Kinder unter 12 Jahren können sich weiter kostenfrei testen lassen. Damit bleiben auch die Tests für Kinder in Kitas kostenfrei. Eine Testpflicht wird es auch weiterhin in rheinland-pfälzischen Kitas nicht geben. Das Testangebot bleibt freiwillig.