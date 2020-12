Die Träger der Kindertagesstätten und der Landeselternausschuss haben zusammen mit dem Bildungsministerium die Familien in Rheinland-Pfalz dazu aufgerufen, Kinder nach Möglichkeit nicht mehr in die Kita zu schicken.

"Wir bitten Sie ganz eindringlich, nur dann von der Betreuung in der Kita Gebrauch zu machen, wenn Ihnen eine eigene Betreuung Ihrer Kinder wirklich nicht möglich ist", heißt es in einem am Mittwoch veröffentlichten Appell des "Kita-Tags der Spitzen", einem Zusammenschluss aller Akteure in der Kindertagesbetreuung.

Nicht angeschlossen haben sich dem Appell die Gewerkschaften GEW und Verdi. In den Kitas sollten die Kontakte bis zum 10. Januar weiter eingeschränkt werden, erklären die Unterzeichner.

Anders als bei den Schulen bleiben Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz im Regelbetrieb geöffnet. Das hatte der Kita-Fachkräfteverband am Dienstag massiv kritisiert.

Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) verteidigte im SWR das Vorgehen des Landes. Damit werde ein gemeinsamer Beschluss von Bund und Ländern umgesetzt. Eltern bräuchten notfalls eine verlässliche Versorgung ihrer Kinder.