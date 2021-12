Keine gravierende Wasser-Belastungen an der Ahr

MOD

Das verheerende Hochwasser im Juli hat in der Ahr offenbar

keine gravierenden langfristigen chemischen Verunreinigungen

hinterlassen. Darauf weisen die ersten Ergebnisse des

Sondermessprogramms der Struktur- und Genehmigungsdirektion

Nord und des Landesamtes für Umwelt hin, die jetzt

vorliegen.

TAKE

Die gemessenen Werte lagen zumeist innerhalb der üblichen

Schwankungen. Damit haben sich schlimme Befürchtungen nicht

bewahrheitet. Die Wassermassen haben offenbar alle

Belastungen verdünnt und schnell weggetragen.

An 13 Messstellen sind Anfang August Proben genommen worden,

die dann auf 192 Stoffe hin untersucht wurden. Allerdings

waren anfangs in den Siedlungsbereichen noch Rückstände von

Mineralölen nachweisbar. Und im Gebiet von Bad Neuenahr ist

die Jahreshöchstkonzentrationen für einige Polyzyklische

Aromatische Kohlenwasserstoffe überschritten. Durch

beschädigte Kläranlagen und Abschwemmungen von Äckern wurden

zudem messbar Nährstoffe in die Gewässer eingetragen.

Auch in der Westeifel wurden in den Moselzuflüssen Sauer,

Prüm, Nims und Kyll keine gravierenden Belastungen

festgestellt.

Umweltministerin Anne Spiegel zeigte sich erleichtert, will

aber weiter messen lassen. Für eine komplette Entwarnung sei

es zu früh.