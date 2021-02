per Mail teilen

Auch am Veilchendienstag gab es wegen Corona keine Fastnachtsumzüge oder Veranstaltungen. Normalerweise wird Heimbach-Weis im Norden von Rheinland-Pfalz an diesem Tag zur Karnevalshochburg. In diesem Jahr haben sich die Narren hier aber etwas Besonderes einfallen lassen. Auf öffentlichen Plätzen wurden zum Beispiel Fastnachtsskulpturen und Wagen ausgestellt. Ganz nach dem Motto: Der Zug steht, die Narren laufen.