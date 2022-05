Kein Schulgeld mehr in Gesundheitsberufen

Für die Ausbildung in Gesundheitsfachberufen müssen Azubis in Rheinland-Pfalz bislang teilweise eine Schulgebühr zahlen. Das finden viele junge Menschen unfair, die an Privatschulen in Bereichen wie Logopädie oder Ergotherapeutik ausgebildet werden. Das Land hat jetzt angekündigt, daran etwas zu ändern.