per Mail teilen

Rosenmontag in Rheinland-Pfalz ohne Umzüge - eigentlich undenkbar. Doch Corona macht es nötig. Und die Polizei will verstärkt kontrollieren, ob die Narren die Regeln auch einhalten.

Nach Auskunft von Innenminister Roger Lewentz (SPD) werden die Beamten der regionalen Polizeipräsidien in den Fastnachtshochburgen verstärkte Präsenz zeigen. Außerdem seien landesweit rund 100 Polizisten der Bereitschaftspolizei zusätzlich im Einsatz.

Mit Blick auf die Coronavirus-Mutanten heißt es aus dem Innenministerium, Geselligkeit und Miteinander seien in diesem Jahr nicht angebracht. Es gehe darum, die Verbreitung der Viren zu verlangsamen. Man dürfe den mühevoll erarbeiteten, aber noch begrenzten Erfolg im Kampf gegen das Virus jetzt nicht leichtfertig aufs Spiel setzen.

Veranstaltungen abgesagt - närrische Alternativen in Rheinland-Pfalz

Wegen der Corona-Pandemie waren in Rheinland-Pfalz alle öffentlichen Fastnachtsveranstaltungen abgesagt worden. Viele Vereine haben sich jedoch Alternativen einfallen lassen.

In Bendorf (Kreis Mayen-Koblenz) haben die Karnevalisten beispielsweise ihren Umzug mit Playmobilfiguren nachgebaut. Am Rosenmontag ab 14:11 Uhr soll er im Internet eine halbe Stunde lang gestreamt werden.

In Greimerath (Kreis Trier-Saarburg) haben Karnevalsfreunde einen närrischen Wanderweg kreiert. Die Route zieren beispielsweise Schaufenster-Puppen im Gardekostüm.

Der Karnevalverein Kaiserslautern hat sich in diesem Jahr auf "Fastnacht to Go" vorbereitet. 111 Tüten sind gepackt. Der Inhalt: Secco, Wein, Luftschlangen, Chips und natürlich ein Pin. Damit können die Lauterer Narren auch zuhause alleine feiern.

Und auch der Mainzer Carneval Verein (MCV) hat Corona getrotzt. Ohne Umzug keine Motivwagen - weit gefehlt. Drei satirische "Fastnachtsmonumente" haben die Wagenbauer gebastelt und zumindest virtuell ausgestellt.

"Home-Schunkeling" statt Rosenmontagsumzüge

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hatte schon vergangene Woche an die Rheinland-Pfälzer appelliert, sich an den närrischen Tagen an die Corona-Regeln zu halten. "Home-Schunkeling" mit dem eigenen Hausstand und maximal einer weiteren Person sei das Fastnachtsmotto dieses Jahr, sagte sie.