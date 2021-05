Die Impfungen mit dem Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson sind in den Aufnahmeeinrichtungen für Asylbegehrende (Afas) in Rheinland-Pfalz vorerst ausgesetzt. Das teilte die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) dem SWR mit.

Momentan werde mit dem Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie (MSAGD) besprochen, wie die Impfungen schnellstmöglich starten könnten, so die ADD weiter. Eigentlich sollte die Impfungen mit Johnson & Johnson am Montag beginnen. Der Wirkstoff muss nur einmal verimpft werden.

Am Freitag war bekannt geworden, dass die Corona-Impfungen in den Afas Ingelheim, Trier und Kusel aber nicht wie geplant stattfinden sollen. Der Hintergrund: Die Ständige Impfkommission hatte empfohlen, Johnson & Johnson erst bei Menschen ab 60 Jahren einzusetzen.

Impfpriorisierung aufgehoben

Allerdings gab Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Montag nach einem Beschluss von Bund und Ländern bekannt, dass sich jetzt alle Menschen mit dem Vakzin impfen lassen können. Voraussetzung dafür ist die Einwilligung nach ärztlicher Aufklärung. Ähnlich wie bei Astrazeneca kann der Impfstoff vor allem bei Jüngeren zu sehr seltenen Nebenwirkungen führen. Mit der jetzt aufgehobenen Impfreihenfolge kann sich jeder, der will, in Deutschland mit Johnson & Johnson impfen lassen. Das gehe auch deshalb, weil bis Juni die meisten Menschen über 60 geimpft seien, so Spahn. Bisher sind nur wenige Impfdosen von Johnson & Johnson nach Deutschland gekommen, das soll sich im Juni ändern.