Die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof schließt 62 der gut 170 Filialen in Deutschland. In Rheinland-Pfalz müssen Karstadt-Häuser in Mainz und Trier dicht machen, in Worms und Landau die Kaufhof-Filialen. Rund 280 Mitarbeiter sind betroffen. mehr...