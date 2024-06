per Mail teilen

Die Zukunft von bundesweit 16 Kaufhof-Filialen war in Gefahr. Ende August sollten sie im Zuge des Insolvenzverfahrens schließen. Nun gibt es gute Nachrichten für die Filiale in Mainz: Warenhaus und Stadt haben sich mit dem Vermieter auf einen deutlich niedrigeren Mietzins geeinigt. Zuvor hatte die hohe Miete die Gewinne des an sich profitablen Unternehmens aufgefressen. Bei der Belegschaft wird nun gefeiert.