In Deutschland werden in jedem Jahr bis zu 30 Millionen Weihnachtsbäume gefällt und dann verkauft. In Zeiten, in denen das Thema Nachhaltigkeit wichtig ist, fragen sich manche vielleicht aber, ob ein Weihnachtsbaum überhaupt noch zeitgemäß ist. Naturschützer mahnen: Man solle sich auf jeden Fall Gedanken darüber machen, woher die Bäume kommen - denn oft seien diese voller Spritzmittel.