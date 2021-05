Mehrere katholische Gemeinden in Rheinland-Pfalz haben am Wochenbeginn an den bundesweiten "Segnungsgottesdiensten für Liebende" teilgenommen. Mit der Aktion richten sie sich ausdrücklich gegen das Verbot des Vatikans, homosexuelle Paare zu segnen.

Der Vatikan hatte das Verbot im März ausgesprochen und damit einen Proteststurm in der katholischen Kirche in Deutschland ausgelöst. "Menschen, die sich lieben, werden gesegnet", sagte der katholische Pfarrer in Winnweiler im Donnersbergkreis, Carsten Leinhäuser. Niemand werde fragen: "Seid ihr homo oder hetero?" Vielmehr komme es darauf an, gemeinsam auf dem Weg zu sein, sich zu lieben mit allen Herausforderungen und Glücksmomenten. Video herunterladen (11,1 MB | MP4) Im Bistum Speyer begrüßte Generalvikar Andreas Sturm die Aktion. "Heute werden in vielen Pfarreien unserer Diözese Liebende gesegnet werden. Es sind Menschen, die spüren, dass sie sich guttun, und die nicht oder nicht mehr alleine durch dieses Leben gehen wollen", schrieb er auf Facebook. Das Evangelium rufe die Menschen zu einer größeren Weite auf. "Ich habe Wohnungen, Autos, Fahrstühle, unzählige Rosenkränze usw. gesegnet und soll zwei Menschen nicht segnen können, die sich lieben? Das kann nicht Gottes Wille sein." (Generalvikar Andreas Sturm) Wir feiern die Vielfalt verschiedener Lebensentwürfe Im Bistum Mainz waren für Montagabend mehrere Segnungsgottesdienste angesetzt. "Wir feiern die Vielfalt der verschiedenen Lebensentwürfe und Liebesgeschichten von Menschen", erklärte das Dekanat Mainz-Stadt zu einem Gottesdienst in St. Antonius. Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf äußerte sich nicht zu den Gottesdiensten. Im März hatte er sich für eine Begleitung homosexueller Paare ausgesprochen. In der katholischen Kirchengemeinde Nieder-Olm im Kreis Mainz-Bingen fanden bereits am Sonntag Segnungen von gleichgeschlechtlichen Paaren statt.

