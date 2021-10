Jahrzehntelang konnte man hier so ziemlich alles kaufen, was man brauchte. Doch nun müssen über 40 Karstadt/Kaufhof-Häuser in ganz Deutschland schließen, auch in Rheinland-Pfalz. Der Kaufhof Landau ist seit Mittwoch dicht, der Kaufhof Worms wird am Samstag schließen. Die Karstadt-Häuser in Mainz und Trier schlossen am Freitagabend. Mitarbeiter und Kunden nehmen Abschied.