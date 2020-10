Nach der Schließung des Standortes in Landau heute machen wahrscheinlich auch die anderen drei Filialen von Galeria Karstadt Kaufhof in Rheinland-Pfalz früher zu als gedacht.

Bisher hieß es immer, die Türen sollten zum 31. Oktober endgültig schließen. Weil der Verkauf der restlichen Waren schneller ging als gedacht, schließen die Filialen in Mainz, Worms und Trier offenbar jetzt aber schon an diesem Wochenende.

In Mainz sollen die Türen nach SWR-Informationen am Freitag mit dem Ladenschluss um 19.30 Uhr, in Trier am Freitag um 20 Uhr endgültig zugehen. In Worms ist der letzte Verkaufstag sehr wahrscheinlich der kommende Samstag. Einige Mitarbeiter sind laut Betriebsrat in den kommenden Wochen noch mit dem Ausräumen der Häuser und Lager beschäftigt.

Transfergesellschaft für betroffene Mitarbeiter

Danach können alle betroffenen Kollegen und Kolleginnen der vier geschlossenen Filialen für vorerst sechs Monate in eine Transfergesellschaft übergehen, die ihnen finanziell und bei der Jobsuche hilft. Viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen waren zum Teil jahrzehntelang bei Karstadt beziehungsweise Kaufhof beschäftigt.

Im Insolvenzverfahren der vergangenen Monate hat der Konzern zwar Schulden in Höhe von mehr als zwei Milliarden Euro abgeschüttelt. Doch die harte Sanierung trifft viele Mitarbeiter. Rund 4.000 Beschäftigte verlieren bundesweit ihren Job bei der Warenhauskette. Die Sanierungspläne sehen die Schließung von mehr als 40 Filialen vor. Fast 130 Kaufhäuser und rund 16.000 Arbeitsplätze bleiben erhalten.

Karstadt/Kaufhof hatte Anfang April im Zuge der Corona-Krise Rettung in einem Schutzschirmverfahren suchen müssen.