11.11.2021: So feiert RLP den Auftakt in die fünfte Jahreszeit!

Pünktlich um 11:11 Uhr geht es wieder los – Narren treffen sich unter anderem auf dem Münzplatz in Koblenz, dem Schillerplatz in Mainz und dem Kornmarkt in Trier. Wir geben einen Überblick über die Fastnachts-Hochburgen.

Vor einem Jahr herrschte auf den Plätzen in Rheinland-Pfalz absolute Leere. Davon sollte es keine Wiederholung geben. Deshalb haben die Verantwortlichen frühzeitig Hygienekonzepte entwickelt. Auf den großen Plätzen in Koblenz, Mainz und Trier gilt die 2G-Regel.

Der Auftakt in der Westpfalz findet vor dem Vereinsheim an der Kalause statt. Auf dem Veranstaltungsgelände gilt 2G+. Wie in jedem Jahr wird zu Sessionsbeginn die Kanone "Dicke Berta" abgefeuert. Außerdem wurde an Aschermittwoch 2021 eine Piccolo-Flasche Sekt vom Verein vergraben, jetzt soll eine Magnum-Flasche ausgebuddelt werden. Ob dieses Wunder wohl gelingt?

Unter dem Motto "Live und in Farbe - mir sain widder do" wird auf dem Münzplatz in Koblenz zusammen mit dem Prinzenpaar gefeiert. Der Auftakt zum Karneval findet als 2G Veranstaltung statt - 5.000 Narren sind dabei. Es gibt keine Tageskasse zur Veranstaltung.

Der Mainzer Schillerplatz ist für die Veranstaltungen am 11.11. umzäunt. Mit 7.500 Tickets ist die Veranstaltung ausverkauft. Vor der Corona-Pandemie kamen bis zu 11.000 Personen auf den zentralen Innenstadtplatz am Fastnachtsbrunnen. Es gilt die 2G-Regel, also haben nur geimpfte und genesene Personen zutritt. Um 11:11 Uhr beginnt das närrische Treiben traditionell mit dem Verlesen des närrischen Grundgesetzes vom Balkon des Oststeiner Hofs. Auf dem Platz gibt es kein Alkoholverbot.

"Nur mit 2G können wir größtmögliche Akzeptanz erzeugen und für das Sicherheitsgefühl sorgen, das es braucht, um unbeschwert Fastnacht zu feiern."

Die Feierlichkeiten auf dem Kornmarkt in Trier finden unter der 2G-Regel statt. Nur Geimpfte oder Genesene bekommen zutritt auf das Gelände. Der Kornmarkt wird abgesperrt, es finden Einlasskontrollen statt. Auch die Kontaktnachverfolgung ist sichergestellt.

"Wir hoffen, dass das alles funktioniert und dass trotzdem genügend Leute kommen und viel Spaß haben werden"

Live aus der Narrenhochburg Mainz wird um 11:11 Uhr das Närrische Grundgesetz verlesen, SWR-Moderatorin Anna Lena Dörr zählt den Countdown mit runter. In Live-Schalten in die Regionen zeigen die SWR-Reporter und -Reporterinnen die närrischen Events in Koblenz und Trier, im Saarland, in Buchen in Baden-Württemberg und in Kaiserslautern in der Pfalz. Die Sendung können Sie ab 10:45 Uhr auch hier im Livestream verfolgen.