Kirchenvertreter in RLP verurteilen Krieg in der Ukraine

Die Kirchen haben den Krieg in der Ukraine ins Zentrum ihrer Karfreitagspredigten gestellt. Kirchenvertreter in Rheinland-Pfalz warnten vor Resignation - und riefen zu Frieden und Gewaltverzicht auf.

Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, forderte eine österliche Waffenruhe für die Ukraine, wie es auch Papst Franziskus vorgeschlagen habe. In seiner Predigt im Hohen Dom zu Limburg wandte er sich gegen dreiste Versuche von Machthabern, die Wahrheit zu verdrehen und zu unterdrücken.

In der Geschichte von Jesu Leiden und Sterben am Kreuz sehe er auch Hoffnungsperspektiven für das Hier und Heute. "Im Licht des Geschickes Jesu, dessen gewaltsamer Tod für Gott nicht das Ende seiner Möglichkeiten bedeutet hat, in diesem Licht wird doch klar: Alle schändlichen Versuche, zu unterdrücken, was wahr ist und zur Freiheit führt, werden auf Dauer keinen Erfolg haben."

Aufruf zur Solidarität mit Menschen in Not

Frieden zu suchen und zu unterstützen, sei die Aufgabe aller Christen, sagte er. Er sei dankbar, dass es Gruppen in der Kirche gebe, die nicht müde würden zu sagen, dass Waffen die Gewalt verschärften. Trotzdem ringe sich die Kirche zu der Position durch, wo ungerecht angegriffen werde, müsse man Unterstützung leisten - manchmal auch mit Waffen. "Das ist die Ultima Ratio, aber das ist zugleich unser Dilemma."

Bätzing rief zur aktiven Solidarität mit allen Menschen auf, die unverschuldet in Not geraten oder denen bewusst und brutal Leid zugefügt wird. Er äußerte seine Dankbarkeit für die große Hilfe in Europa für aus der Ukraine geflüchtete Frauen, Kinder und ältere Menschen.

Ackermann: Glaube zeigt uns das Licht am Ende des Tunnels

Auch der Trierer Bischof Stephan Ackermann stellte den Tod von Menschen im Ukraine-Krieg und von Flüchtlingen im Mittelmeer in den Mittelpunkt seiner Karfreitagspredigt. Als "Menschen in Karfreitagssituationen unserer Zeit" nannte er im Trier Dom "die Menschen, die im Krieg in der Ukraine in den bombardierten Städten unter den Trümmern einen erbärmlichen, einsamen Tod sterben". Ebenso wies er auf die Menschen hin, die "über Tage hilflos auf dem Mittelmeer treiben und schließlich ertrinken, ohne dass jemand jemals wieder von ihnen hört".

Der Blick auf den gekreuzigten Jesus öffne auch den Blick auf leidende Menschen im Hier und Heute, sagte der katholische Geistliche. "Mit den Augen des Glaubens dürfen wir schon weiter sehen, dürfen wir schon den Sieg des Lebens ahnen», so Ackermann. Der österliche Glaube gebe eine Perspektive jenseits von Leid und gewaltsamem Tod. "Er zeigt uns das Licht am Ende des Tunnels."

Der Blick auf Jesus am Kreuz gebe Menschen Halt und Trost

Die pfälzische Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst erinnerte zu Karfreitag an die rettende Kraft des Glaubens. Wer keinen Boden mehr unter den Füßen habe, werde vom Kreuz Jesu Christi gehalten, erklärte sie in Speyer. Die Menschen hätten die Kraft, die vom Gekreuzigten ausgehe, deshalb so nötig, weil Leiden und Tod ihnen überall im Leben begegneten.

Der hessen-nassauische Kirchenpräsident Volker Jung verwies zu Karfreitag auf die Kraft der Kreuzesbotschaft, die über den Tod hinausreiche. Durch die Bilder des Krieges in der Ukraine stehe der Tod ständig vor Augen, so Jung in Darmstadt. Im Tod Jesu am Kreuz zeige Gott zugleich, dass er "an der Seite von allen Menschen ist, die Unrecht erleiden, die Opfer werden von Terror, Gewalt und Krieg". Der Blick auf Jesus am Kreuz und auf sein Sterben habe Menschen immer wieder Halt und Trost gegeben, sagte Jung. Er habe sie immer wieder dazu gebracht, sich an die Seite der Gewaltopfer zu stellen und in seinem Namen nach dem Frieden zu suchen.

"Waffengewalt kann keinen Frieden schaffen."

Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Annette Kurschus, betonte die Gültigkeit der Osterbotschaft trotz Krieg und Gewalt. "Wir werden die Botschaft von der Auferstehung des gefolterten und getöteten Gottessohnes Jesus Christus laut werden lassen - gegen die dumpfen Parolen des Angriffskrieges", sagte die westfälische Präses in Hannover. Die Menschen in der Ukraine bräuchten aber Waffen, um sich zu verteidigen. Das sei ein Dilemma, so Kurschus, denn sie bleibe überzeugt, dass Waffengewalt keinen Frieden schaffen könne.